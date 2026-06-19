La renovación de Blaz Janc es prioritaria para el Barça

"Los éxitos se consiguen fichando a los mejores jugadores que podemos fichar, con nuestras actuales limitaciones económicas", reflexionaba Carlos Ortega el pasado martes en la visita que hizo a SPORT junto al capitán Dika Mem para ofrecer el título de la Machineseeker EHF Champions League.

La realidad es que el Barça ha conquistado cuatro de las últimas seis Copas de Europa, a pesar de que las tres últimas han estado marcadas por los 'recortes' económicos y, evidentemente, por el extraordinario trabajo de la dirección deportiva, del cuerpo técnico y de los jugadores.

Si en el pasado se marcharon Luka Cindric, Gonzalo Pérez de Vargas, Melvyn Richardson, el meta Kevin Möller o un Ludovic Fàbregas que regresó el pasado verano, ahora lo hacen Antonio Bazán y dos jugadores clave como el portero Emil Nielsen y el central Domen Makuc.

La renovación de N'Guessan era prioritaria / FCB

Además de los fichajes del meta hispanorruso Sergey Hernández (Magdeburgo) y del central islandés Janus Dadi Smarason, el club trata de asegurarse la continuidad de sus mejores piezas y ahí se enmarca la renovación de Tim N'Guessan hasta 2029, anunciada el miércoles.

"En el balonmano los jugadores firman contratos con dos años de antelación y creo que es un error, porque en dos años pueden cambiar mucho las cosas", explicó Ortega en SPORT. Precisamente por eso tocaría abordar ya la renovación de Blaz Janc, con contrato hasta 2028.

El esloveno llegó al Barça en 2020 como extremo derecho para compartir posición con Aleix Gómez, pero su situación ha ido cambiando con Ortega, afectado por las escaseces en la dirección tras la lesión de Makuc en agosto de 2023 y en el lateral derecho con los problemas físicos de Dika Mem.

El malagueño utilizó a Janc como central y esta temporada las lesiones de Dika Mem lo reconvirtieron en lateral derecho. Con menos de 1,90 m, el balcánico ha impuesto su talento para hacerse con la titularidad y jugar un papel decisivo en el ataque combinativo y con permutas de los azulgranas.

A dos años de la conclusión de su contrato, Blaz Janc interesa a muchos 'grandes' europeos a sus 29 años. Por tanto, tocaría revisarlo y ampliarlo otras dos temporadas hasta 2030. La prioridad del jugador es seguir en el Barça, Ortega apretará todo lo posible y en el club están encantados con él.

No obstante, tocará hacer un esfuerzo económico, ya que en el balonmano es bien sabido que los laterales (y más los derechos) están más cotizados que los extremos. Por tanto, esa ampliación debería venir acompañada de una mejora de contrato y quizá ya para la próxima temporada.