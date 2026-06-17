El lateral francés Timothey N’Guessan continuará en el Barça hasta 2029

Después de coronarse como los reyes de Europa y hacer una temporada impecable, el Barça de balonmano ha decidido hacer un movimiento estratégico con la renovación de su lateral izquierdo Timothey N’Guessan.

El francés tenía contrato hasta 2027 y su vinculación con el club blaugrana se prolongará hasta 2029. Además, tras la marcha del primer capitán actual el próximo verano, Dika Mem, N’Guessan, actual segundo, pasará a ocupar el puesto de Dika.

El francés es una pieza clave del equipo de Ortega y su trayectoria en el Barça está repleta de éxitos, siendo N’Guessan uno de los jugadores más veteranos luciendo los colores del club.

El jugador ya expresó anteriormente su deseo de retirarse en el club catalán: "Me encantaría terminar mi carrera aquí. He pasado casi toda mi vida en el Club y retirarme aquí sería verdaderamente un sueño", ha explicado en el acto de firma, celebrado en el Palco del Palau .

Guessan ha expresado a los medios su alegría por este nuevo contrato y promete seguir sumando títulos al Barça: "El sueño continúa. Estoy muy contento, de verdad. Espero ganar muchos más títulos y lo voy a dar todo para conseguir esto: traer más títulos a Barcelona, a casa", ha valorado.

El jugador que llegó el verano de 2016 procedente del Chambéry de su país, se ha consolidado como un pilar en el equipo y sus 7 goles en la Champions fueron clave para hacerse finalmente con el triunfo.