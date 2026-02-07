Enorme palo para el Barça: Dika Mem vuelve a lesionarse

De la alegría a la decepción. El Barça vivió las dos caras de la moneda en el pabellón Insular Rita Hernández. De la victoria en semifinales ante Bidaso Irún, a la lesión de Dika Mem, uno de los pilares del equipo.

El francés tuvo que marcharse al banquillo tras los primeros minutos de juego y se le pudo ver con una aparatosa bolsa de hielo contra el muslo. Apenas unas horas después, el Barça confirmó de forma oficial la lesión del francés.

"Dika Mem ha sufrido una lesión miofascial en los isquiotibiales de la pierna derecha. El tiempo aproximado de recuperación es de 4 a 6 semanas", informó el club en un comunicado.

El jugador francés, que dejará la disciplina azulgrana en 2027, ha sufrido varias lesiones en las dos últimas temporadas. La más reciente fue el pasado mes de octubre cuando tuvo que abandonar la concentración de la selección francesa por un esguince en su tobillo derecho. En noviembre de 2024 se sometió a una operación por una luxación escápulo humeral recidivante en el hombro derecho.