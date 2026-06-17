Carlos Ortega, en SPORT: "La temporada ha sido un éxito coral, de todos"

El Barça vive días de vino y rosas tras conquistar el domingo su decimotercera Champions con una incontestable victoria en la final por 37-34 contra el Füchse Berlin de la megaestrella mundial Mathias Gidsel. Además, el éxito del cuadro azulgrana en Colonia sirvió para que el club alcanzase la cifra de 50 Copas de Europa, computando todos los deportes profesionales.

Desde que aterrizó en El Prat casi a las tres de la madrugada del lunes, el equipo ha tenido que compaginar las celebraciones con la atención a los medios de comunicación. Para abrir esta ronda, el técnico Carlos Ortega y el capitán Dika Mem visitaron SPORT con el gigantesco trofeo que han logrado en tres de las cinco temporadas con el malagueño en el banquillo.

Ortega y Dika Mem departieron con Joan Vehils, director de SPORT, y con Iulene Servent, subdirectora del diario. Los dos expresaron sus deseos de que pronto haya otra visita, con el Mundial de Clubs de octubre como primera opción. Ahora toca disfrutar con lo conseguido y degustar las palabras del entrenador del Barça.

¿Qué sensaciones tiene?

Mucha alegría y mucho cansancio, porque hemos descansado muy poco. Llegamos de madrugada, hemos atendido a los medios y hablé con los jugadores. Pese a todo, mucha satisfacción y una alegría enorme por la consecución de la Champions y por toda la temporada, que será casi imposible de igualar.

El Barça en los últimos años siempre bien ha defendido bien, pero lo de esta temporada ha sido algo espectacular

De sus nueve Champions, seis las ganó con el Dream Team. ¿Le ha recordado este equipo a aquel mítico de Valero Rivera?

Son temporadas distintas y la Champions es distinta ahora, pero me ha encantado cómo el equipo ha trabajado, cómo ha ido creciendo, haciéndolo mejor cada vez y el nivel defensivo de toda la temporada. El Barça en los últimos años siempre bien ha defendido bien, pero lo de esta temporada ha sido espectacular.

¿Sería posible su exigencia si no hubiese bebido de Valero Rivera durante muchos años? ¿Le marcó?

Sí, sin duda. Para la cosa más clara que saqué de mis años con Valero es la exigencia máxima y empezando por el entrenador, porque si tú no te exiges, no puedes exigir a los demás. Y después trasladara esa exigencia a los jugadores.

Dika Mem y Carlos Ortega, con Joan Vehils, director de SPORT / DANI BARBEITO

¿Está orgulloso del equipo?

¡Mucho! Se me han acabado los calificativos. No sólo en Champions, sino también en Liga ASOBAL, que la temporada pasada perdimos siete puntos y en ésta hemos ganado los 30 partidos y de qué forma. Me ha encantado el hambre del equipo y cómo superamos la baja de Dika Mem, que antes pasábamos miedo cuando no estaba. El equipo ha madurado mucho y se ha hecho más grande.

¿Se le puede pedir más a este equipo y al entrenador en concreto?

Yo dependo de los jugadores y todos hemos hecho un trabajo fantástico. El entrenador gana o mi currículum va aumentando si el material es bueno. Un entrenador puede hacer grandes cosas, pero no puede ganar sin grandes jugadores. Está clarísimo. Todos hemos hecho un trabajo fantástico.

Es que el Barça no falta a la cita de Colonia desde 2019...

Llegar a la Final Four no es nada fácil. Todos los años se quedan muchos por el camino y el Barça lleva ocho seguidas y 14 de 17. Es una auténtica brutalidad. En mi caso, haber llegado cada año a Colonia me llena de orgullo y ganar el 60% de los títulos, no lo habría imaginado ni en mis mejores sueños. Lo habría firmado con los ojos cerrados.

Si tuviera que destacar algo en concreto de esta temporada, ¿con qué se quedaría?

Ga sido un triunfo coral, del equipo, de todos. Sobre todo en esta etapa final, todo el mundo ha hecho su trabajo a rajatabla. Todo el mundo ha aportado y nadie se ha salido del guion. Muchas veces alguien quiere hacer algo de más, pero aquí cada uno ha cumplido su función a la perfección y ha sido una maravilla.

Carlos Ortega, durante la entrevista con SPORT / DANI BARBEITO

¿Se le puede algún 'pero' a esta temporada?

Hombre, si ponemos un pero a un siete de siete títulos y a una sola derrota... Ojalá podamos igualarlo alguna vez.

¿Cómo se consigue rearmar cada año un equipo y que sea tan competitivo como este Barça?

Intentando fichar a los más idóneos con nuestras limitaciones. Ahora se van tres jugadores importantísimos, porque Bazán ha sido un tío fantástico en el vestuario y una pasada en los entrenamientos. Me ha ayudado mucho y me consta.

Firmar contratos dos años antes me parece absurdo, porque en dos años cambia mucho la cosa

Domen Makuc y Emil Nielsen han sido clave y se les echará de menos, ¿no?

Domen dio un paso adelante al final de la temporada pasada, pero en ésta ha jugado el 90% del tiempo en el centro. ¿Y Emil? Es un seguro de vida. Entiendo que los jugadores tomen decisiones, pero firmar dos años antes me parece absurdo, porque en dos años cambia mucho la cosa. Las cosas así y hay que aceptarlas. Estamos tratando de buscar a los mejores, repito, con nuestros condicionantes.

Carlos Ortega, el otro gran triunfador de la Champions / DANI BARBEITO

¿Confía en sus sustitutos?

Sergey (Hernández) fue el mejor portero de la pasada Bundesliga. Es nacional, aportará buen rollo en el vestuario y confío plenamente en que funcione. Y en Viktor (Hallgrimsson), que tiene de 25 años y debe dar un paso adelante. Smarason es de los mejores fichajes que podíamos hacer. Es más experimentado, defiende más que Domen y nos puede ahorrar un cambio. Seguro que se acoplará a nuestra forma de jugar.

No habrá ningún con la renovación, que será por un período largo

¿La prueba de que le convence lo que planea el club es que vaya a firmar una renovación larga?

Las condiciones económicas en el club no son las mejores, pero tengo plena confianza en que cuando las cosas vayan mejor, la directiva y el presidente en primera persona nos responderán. Estoy en el mejor club del mundo y mi vida aquí con mi familia es fantástica. Podría tener un contrato económicamente mejor, pero estoy encantado en el Barça y no habrá ningún problema con la renovación, que será por un período largo, porque la directiva confía en mí y es mutuo. Bueno, y en cierto modo me lo he ganado, ¿no?