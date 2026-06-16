Balonmano
La Champions visita SPORT de la mano de Carlos Ortega y Dika Mem
Los azulgranas, tras conquistar el decimotercer título en la máxima competición europea, continúan con la ronda de celebraciones
La sección de balonmano del Barça hizo historia este domingo al conquistar su decimotercer título de Champions y el número 50 en el total para el club. Un hito que venía a redondear la temporada perfecta de un equipo que ha sumado siete títulos de siete esta temporada 2025/2026: Champions, Mundial de Clubs, Liga ASOBAL, Copa del Rey, Copa de España, Supercopa Ibérica y Supercopa de Catalunya.
El técnico del Barça, Carlos Ortega, y el capitán del primer equipo, Dika Mem, visitaron la redacción de SPORT junto con el preciado trofeo en el inicio de la ruta por los diferentes medios de comunicación. El director de SPORT, Joan Vehils, así como el director adjunto, Albert Masnou, y la subdirectora, Iulene Servent, recibieron a la comitiva azulgrana en las instalaciones del diario.
Después de las celebraciones en Colonia y la cena en Barcelona el lunes con el presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, el presidente electo, Joan Laporta, el directivo responsable de la sección Joan Solé, y otros miembros de la dirección y de la estructura deportiva del club, los azulgranas tuvieron que aplazar sus merecidas vacaciones para hacer frente a los últimos compromisos.
Temporada casi perfecta
En la redacción de SPORT, Carlos Ortega y Dika Mem repasaron sus sensaciones tras sumar un nuevo título europeo y hablaron de los futuros objetivos del equipo después de haber firmado una temporada perfecta. Con la consecución de la EHF Champions 2025/2026 el Barça ha alcanzado el gran objetivo marcado al inicio de la temporada y a su vez deja el listón a un nivel casi inalcanzable de cara al próximo curso, tal y como afirmaron los dos protagonistas durante la charla en este diario que podrán leer en Sport.es.
Más allá del éxito europeo, la sección ha firmado otros hitos durante el curso, como las 30 victorias en 30 partidos para sumar el 16º título consecutivo de la Liga ASOBAL, el 33 en el total de la sección. En una temporada que arrancó con la consecución del Mundial de Clubs en Egipto en el mes de octubre, el equipo ha llegado en óptimas condiciones al tramo final de la temporada para sumar, en apenas un mes, tres nuevos títulos: Liga, Copa y Champions.
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