Dika Mem, ante su última temporada como azulgrana: "Quiero volver a ganar una Champions con el Barça pero sobre todo, quiero dejar una mentalidad ganadora a los jóvenes"

El Barça puso el broche de oro a una temporada perfecta con la consecución de la EHF Champions en Colonia, el séptimo título de siete para la sección en esta 2025/2026.

Dika Mem, capitán azulgrana, visitó la redacción de SPORT junto a su entrenador, Carlos Ortega, para hacer balance de una temporada que ha sido tan feliz como complicada. Y es que más allá de los títulos, el jugador francés ha tomado este curso la decisión de cambiar de aires y jugará a partir de 2028 en las filas del Füchse Berlin, precisamente el rival del Barça en la reciente final europea.

¿Qué sensaciones le deja esta Champions?

Estoy cansado, obviamente, pero vale la pena por ganar un título, una Champions, de esta forma, después de todo el trabajo del año.

Esta ha sido una de las temporadas más difíciles de su carrera. ¿Está especialmente orgulloso de cómo ha ido superando obstáculos hasta acabar reinando en Europa?

Sí, porque al final en la carrera de un deportista hay altos, bajos y creo que esta temporada para mí personalmente no ha sido la mejor pero al final se trata de ganar y se trata de pensar en el equipo y es lo que he hecho. Hemos ganado, he participado y ya está.

¿Se ha arrepentido o ha dudado en algún momento de la decisión que tomó a principios de año?

No, no. Tal vez si hubiera sabido todo lo que iba a pasar después hubiera tomado la decisión más tarde. Pero solo por el hecho de que se está hablando de eso desde octubre, se me ha llenado la cabeza hasta enero o incluso un poquito más. Si lo haces más tarde, puedes ver las cosas de forma más tranquila y a lo mejor, pues pasas una temporada mejor. Pero todo pasa por algo. En ese caso, yo tomé la decisión de hacerlo más rápido porque quería quitarme eso de la cabeza, pero no fue así. Fue mucho más de lo que me esperaba. Hoy en día estoy mucho mejor. Me siento mucho mejor. Y estoy seguro que veremos una versión que ya vimos antes de mí el año que viene o incluso una mejor porque sé lo que puedo aportar.

Dkima Mem y Carlos Ortega visitaron la redacción de SPORT / Dani Barbeito

¿De qué jugador cree que estamos hablando con Petar Cikusa?

Creo que hemos conectado porque me ha recordado mucho a mí al llegar joven y estar ya en la pista jugando. Yo creo que a él, el hecho de haber ganado también muy pronto y que se haya hablado tanto, a lo mejor le ha llevado a estar un poco perdido, pero espero que sea un gran nombre del balonmano mundial, no solo del Barça. Tiene que seguir trabajando y como he dicho, todo pasa por algo. No siempre tienes que con 20 años ser el mejor. Puede ser que las cosas te lleguen más adelante. Pero es un crack, es un jugador muy bueno que tiene visión de juego, lo tiene todo. Es solo trabajar y darle tiempo y ya está. Si no la cosa va bien ahora, pues más adelante seguro que irá bien, si le damos su tiempo estoy seguro que va a ser un gran jugador.

Tenía muchos pensamientos negativos y hay un momento que dije que tenía que parar, tenía que pensar en positivo. Lo que a mí me gusta es jugar a balonmano, ganar títulos y competir con mis compañeros. Estoy muy orgulloso de haber terminado la temporada así.

¿Ha habido algún punto de inflexión en la temporada que le hiciera cambiar el chip?

Sí. Con todo lo que pasaba, tenía muchos pensamientos negativos y hay un momento que dije que tenía que parar, tenía que pensar en positivo. Las cosas son como son y tengo que trabajar. Lo que a mí me gusta es jugar a balonmano, ganar títulos y competir con mis compañeros. Es lo que cambió un poco en la segunda parte de la temporada. Estoy muy orgulloso de haber terminado la temporada así.

En una temporada casi perfecta para el Barça ¿Le ha faltado algo a nivel personal?

A nivel de títulos, no, porque los teníamos todos. Bueno, con la selección tal vez, pero a nivel personal, jugar. No es mi mejor temporada, obviamente, y sabiendo lo que puedo hacer, me hubiera gustado hacer mucho más. Pero es así, todo pasa por algo y de todo se aprende y esta temporada me ha servido también para aprender muchas cosas sobre mí, sobre mi defensa en un momento difícil, porque antes no tuve tantos. Tuve uno, que fueron los Juegos Olímpicos, pero creo que esto lo he superado también rápido. Pero esto de todo el año con el club, pues me ha pesado un poco, pero a día de hoy estoy muy feliz y de verdad quiero ahora descansar, obviamente, pero quiero pasarlo bien y sobre todo intentar repetir lo que hicimos este año el año que viene.

Dika Mem, tras ganar la Champions / Dani Barbeito

En octubre pasado estuvo en SPORT y dijo que el gran objetivo después de ganar el Mundial de clubes era la Champions, y se ha conseguido. En su última temporada en el Barça ¿le falta algo por hacer en este equipo?

Mi objetivo siempre ha sido dejar mi nombre ahí arriba con los mejores que han estado aquí. Quiero volver a ganar una Champions con el Barça, volver a ganar todos los títulos, el Mundial de clubs también. Pero sobre todo, lo que más quiero es dejar esta mentalidad a todos los jóvenes que están llegando. Quiero ver una mentalidad de ganador, de querer competir, en todos los que están llegando. Si consigo dejar este espíritu a estos jóvenes que son muy buenos y que seguro van a aportar mucho al club, eso me haría muy feliz.