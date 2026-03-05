Magdeburgo - Barça: Más 'vendetta' y prestigio que metas reales en juego

Un duelo entre Magdeburgo y Barça supera con creces la realidad de los puntos en juego y va más allá por los precedentes entre ambos equipos desde la llegada de Carlos Ortega al banquillo, casi todos favorables a los germanos en los duelos clave.

El cuadro azulgrana suma dos Champions con Carlos Ortega y en las otras dos Finales a Cuatro en Colonia cayó eliminado ante el vigente campeón de la Champions y subcampeón de la Bundesliga, equipo que también se cruzó en el camino en dos Mundiales de Clubs.

El Barça es segundo en el Grupo B con 22 puntos, a uno de un Magdeburgo que ganó en el Palau por 21-22 con un 'siete metros' que no transformó Ian Barrufet con el tiempo cumplido. Por tanto, ganar incluso por un solo gol (aventaja a su rival en 19 tantos en el goal-average general) sería casi sinónimo de primera plaza para un conjunto azulgrana que podrá contar con Dika Mem.

Dika Mem se apunta a la batalla de Magdeburgo / FCB

El club anunció el alta médica del capitán y Carlos Ortega confirmó que Dika Mem estará en una convocatoria de la que se caen por decisión técnica Seif Elderaa y Oscar Grau. El astro francés ha adelantado los plazos tras la lesión miofascial en los isquios de la pierna derecha que sufrió el 7 de febrero en las semifinales de la Copa de España ante el Bidasoa Irún.

Ser primero de grupo no asegura un cruce más sencillo, ya que todo estará en función de los resultados de este jueves y los de la última jornada. Por ejemplo, el Barça podría ser primero y jugar los cuartos por el lado del Veszprém de Xavi Pascual o ser segundo de grupo y caer también en la parte del cuadro de los húngaros. O lo opuesto en ambos casos.

"Si queremos llegar a la Final Four, sabemos que tendremos un rival muy duro en cuartos de final y tendremos que superarlo. No vamos a estar haciendo cálculos ni especularemos con rivales, porque tampoco está en nuestra mano", dijo Ortega días atrás.

Ortega se queja a los árbitros en la primera vuelta en el Palau / DANI BARBEITO

Un rival de aúpa

El Magdeburgo es un equipo casi sin fisuras que tan solo ha cedido un empate y una derrota en lo que va de temporada, en las semifinales del Mundial de Clubs ante el Veszprém (23-20) y en la última jornada de Champions en la pista del Wisla tras igualar una desventaja de cinco goles (29-29).

Con el hispanorruso Sergey Hernández en la portería (jugará en el Barça la temporada que viene en sustitución de Emil Nielsen), su primera línea es extraordinaria con el renacido sueco Felix Claar y los islandeses Omar Ingi Magnusson y Gisli Kristjansson más uno de los jugadores más infravalorados del balonmano como el sueco Albin Lagergren.

Hallgrimsson, cara a cara con Magnusson / DANI BARBEITO

Además, talento y físico en el pivote con el danés Magnus Saugstrup y el sueco Oscar Bergendahl, y extremos experimentados y de gran novel como los diestros Matthias Musche (alemán) y Sebastian Barthold (noruego) o el zurdo Daniel Pettersson (sueco), todo ello a las órdenes de Bennet Wiegert y con el peligroso 'leñador' danés Christian O'Sullivan en el centro de la defensa.

Si los colegiados permiten al Magdeburgo defender al borde del reglamento o incluso más allá de lo permitido y no sancionan las faltas en ataque con continuas percusiones contra el centro defensivo azulgrana con mención especial para Kristjansson, será misión casi imposible. En ese balonmano los alemanes son mejores.