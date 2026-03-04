Carlos Ortega: "Estoy muy satisfecho con la plantilla, una mezcla de jóvenes y veteranos muy positiva" / Valentí ENRICH / Sport

El Barça visita este jueves (20.45h, Esport3 y Dazn) al Magdeburg, con la primera posición del Grupo B de la Machineseeker EHF Champions League en juego. El técnico azulgrana, Carlos Ortega, cuenta con una novedad importante respecto a ese día y respecto al último mes: Dika Mem vuelve a la convocatoria. El capitán está recuperado de su lesión en los isquiotibiales y viaja con toda la expedición al Getec Arena.