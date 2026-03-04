Secciones

Es noticia
Lesión Koundé BaldeMbappéLamine YamalJuan Carlos RiveroBarcelona - AtléticoBarça - AtléticoCuándo es la final de la Copa del ReySimeoneKim AngelJulián ÁlvarezAston MartinJosé Luis SánchezGriezmannDucatiNewcastleJoaquin DelgadoClasificación LaLigaConflicto Irán y Estados UnidosHorarios F1 AustraliaRFEFIturraldeTransgrancanariaPróximo partido AlcarazBadosa Indian WellsUFC 326 horariosSeixas PogacarPogacarArnold Classic 2026Próxima carrera MotoGPCuadro Champions octavosFirmas Elecciones BarçaElecciones Barça 2026David BeckhamTrumpMaldiniDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
Carlos Ortega: "Estoy muy satisfecho con la plantilla, una mezcla de jóvenes y veteranos muy positiva"

Carlos Ortega: "Estoy muy satisfecho con la plantilla, una mezcla de jóvenes y veteranos muy positiva"

Carlos Ortega: "Estoy muy satisfecho con la plantilla, una mezcla de jóvenes y veteranos muy positiva" / Valentí ENRICH / Sport

Carlos Ortega: "Estoy muy satisfecho con la plantilla, una mezcla de jóvenes y veteranos muy positiva"

Valentí ENRICH / Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Barça visita este jueves (20.45h, Esport3 y Dazn) al Magdeburg, con la primera posición del Grupo B de la Machineseeker EHF Champions League en juego. El técnico azulgrana, Carlos Ortega, cuenta con una novedad importante respecto a ese día y respecto al último mes: Dika Mem vuelve a la convocatoria. El capitán está recuperado de su lesión en los isquiotibiales y viaja con toda la expedición al Getec Arena.

TEMAS