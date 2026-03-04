El gran peligro para el Barça en Magdeburgo con el primer puesto en juego

El Barça ha ganado todos los partidos oficiales que ha disputado esta temporada con la única excepción de la derrota en el Palau en la primera vuelta de la Champions ante el Magdeburgo por 21-22, con un 'siete metros' que no transformó Ian Barrufet con el tiempo cumplido. Además, ya ha alzado la Supercopa de Catalunya, la Supercopa Ibérica, el Mundial de Clubs y la Copa de España.

Desde su llegada al banquillo en 2021 en sustitución del destituido Xavi Pascual, Carlos Ortega ha conseguido obtener el máximo rendimiento posible del equipo con dos Champions de cuatro posibles y todos los títulos nacionales. Es decir, que pese a los 'recortes' y a que la plantilla ha perdido profundidad, los resultados no se resienten.

Sin embargo, el Magdeburgo se presenta como un recurrente obstáculo con tintes de 'bestia negra' al haber derrotado al Barça en dos Finales a Cuatro en semifinales (por penaltis en 2023 y por un gol en 2025) y en dos finales del Mundial de Clubs (con claridad en 2021 con el malagueño recién llegado y por dos goles en la prórroga de la final en 2022).

Felix Claar, defendiendo a Dika Mem en el Palau / EFE

A lo largo de estos años también ha habido noches positivas con el 'SCM', como la 'paliza' en el Palau en la Champions 2023-24 (32-20 con ocho goles de un Dika Mem que podría volver este jueves) y repitió la pasada temporada con un 32-26 al ritmo de Emil Nielsen (7 paradas y 39% de acierto en el primer tiempo), Petar Cikusa y Aleix Gómez.

El Magdeburgo viene de ceder sus primeros puntos en una liguilla inmaculada tras una espectacular segunda parte en la que consiguió arrancar un empate de la pista del Orlen Wisla Plock (29-29) cuando perdía por 24-18 a 16 minutos del final. El pasado sábado, el campeón europeo recuperó su solvencia con un claro triunfo en la Bundesliga en la pista del Melsungen (23-34) con 11 goles de 14 lanzamientos de Felix Claar.

El central sueco lleva mucho tiempo maltratado por los problemas físicos, pero representa la luz y el talento en un equipo muy físico e intenso en el que destacan el islandés Gisli Kristjansson con sus continuas percusiones (bastantes veces hace falta en ataque), la potencia en el lanzamiento de su compatriota Omar Ingi Magnusson y la dureza extrema defensiva con pivotes (el danés Magnus Saugstrup y el sueco Oscar Bergendahl).

Aleix Gómez celebra un gol, con Felix Claar al fondo / DANI BARBEITO

De hecho, en la derrota en el Palau por 32-30 no estuvo Claar y el equipo lo notó mucho. Sus 11 goles suponen un importante aviso para el Barça, que tendrá serios problemas en defensa si el escandinavo rinde a este nivel en una primera línea en la que podría coincidir con Magnusson e incluso con Kristjansson alternando el central y el lateral izquierdo.

Renovado hasta 2028, Felix Claar podría ser el arma secreta de Bennet Wiegert este jueves a las 20.45 horas ante el Barça en el GETEC Arena. Perder o empatar supondría ceder la primera plaza a manos de los alemanes, ganar por un gol acercaría muchísimo a los de Ortega a su objetivo y hacerlo por dos lo dejaría casi hecho. Eso sí, habría que ganar al Eurofarm Pellister en la última jornada o que el Magdeburgo no lo hiciese en la pista del PSG.