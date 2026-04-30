'Ludo' Fàbregas, especialmente motivado por el duelo en Nantes

El Barça visita este jueves al HBC Nantes (20.45 horas, Esport3) en la ida de cuartos de la EHF Champions League con el objetivo de lograr el mejor resultado posible de cara a la vuelta, que se disputará a la misma hora el 6 de mayo en el Palau Blaugrana. La meta común es la Final Four de Colonia.

El Nantes es balonmano puro y está haciendo las cosas muy bien en todos los sentidos, con una notable política de fichajes y una gran participación de los jugadores franceses. De hecho, depende de sí mismos para ganar su primera Ligue 1, aunque para ello tendría que vencer en la pista del líder PSG.

Al igual que sucedió en la fase de grupos en París, será una eliminatoria especial para los tres jugadores franceses del Barça. Tim N'Guessan, Dika Mem y Ludovic Fàbregas quieren mostrar sus galones en París. Sobre todo el pivote, quien reinó en Europa con el Montpellier, un 'enemigo' del Nantes.

Fàbregas, tan cómodo en castellano como en catalán / DANI BARBEITO

"Es una eliminatoria muy difícil. Sabemos que el Nantes es un gran equipo. Lo está demostrando desde el inicio de temporada y, sobre todo en 2026, que no ha perdido ningún partido. Nosotros tenemos muchas ganas de jugar esta parte final e intentaremos ganar allí este jueves", explicó 'Ludo'.

Para el internacional 'bleu' en la temporada de su regreso al Barça, el Nantes "es un equipo muy difícil de batir, especialmente cuando juega en su casa. Así que, bueno, es un reto importante para nosotros y estamos concentrados y muy centrados en nuestro juego, porque es lo que podemos controlar".

En cuanto a la figura del pivote Nicolas Tournat, el francés tiene claro que frenarlo "será difícil. Tienen muy buena conexión con el pivote, porque en el Nantes hay jugadores de mucha calidad y puede marcar diferencias, pero centrarse solo en un jugador creo que sería un error".

El Barça, con los cinco sentidos puestos en el Nantes / FCB

Fàbregas admite que jugar en Francia "es especial, sí, claro. Siempre, como en París en la fase de grupos, pero ahora son cuartos de final, hay más presión y es más difícil. Para el balonmano francés también es bueno tener jugadores franceses en la pista en una eliminatoria así".

En cuanto a las claves, el blaugrana considera que será "un poco todo, porque en estos partidos los detalles son los que marcan las diferencias. Habrá mucha velocidad, mucho contraataque, contragol, defensas buenas y los porteros pueden parar bastante en los dos lados".

"Será un partido muy equilibrado, pero haremos todo lo posible para intentar ganar allí y, si tenemos la oportunidad, conseguir la mayor diferencia posible. Y si el partido se complica, pues tratar de venir con la menor desventaja para tener una vuelta más asequible", concluyó en un catalán magnífico.