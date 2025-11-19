El Barça, con otra gran actuación de Nielsen, aplaca la rebelión parisina

El Barça cumplió el guion y se impuso a un PSG (27-30) que, pese a su balsámica victoria contra el GOG en la pasada jornada, no acaba de levantar el vuelo en la EHF Champions. El conjunto galo, convertido en una de las sorpresas negativas de la temporada, acumula tan solo seis puntos en ocho jornadas disputadas. Ni Elohim Prandi, uno de los máximos goleadores de la competición fue suficiente para el combinado que dirige Emil Madsen, pese a que llegaron a rozar la remontada con unos buenos minutos en la segunda mitad.

PSG - Barça (EHF Champions, 19-11-2025) Champions League PSG BAR Alineaciones PSG (13+14): Lovkvist; Yahia (7, 3p), Konan (1), Prandi (6), Karabatic (1), Solé (3, 2p) y Grebille (-), -siete inicial-, Soullier (p.s), Maras (1), Steins (5), Karlsson (-), Sayed Abdou (-), Heldal (1), Peleka (1), Gaudin (1) y Loredon (-) Barça (19+11): Nielsen; Aleix Gómez (4, 3p), Mem (3), Makuc (4), N'Guessan (7), Fàbregas (7) y Fernández (2), -siete inicial- Hallgrímsson (p.s), Carlsbogard (2), Djordje Cikusa (-), Janc (-), Sola (-), Elderaa (-), Frade (1), Barrufet (-) y Petar Cikusa (-).

Emil Nielsen, una vez más, fue protagonista, con otro recital de paradas. El guardameta danés finalizó el partido con 18 paradas de 43 lanzamientos, un 42.86% de acierto. Una actuación que le valió de nuevo el MVP del partido.

Con este resultado en París, los azulgranas mantienen el objetivo de sumar sus partidos por victorias para no descolgarse del líder, el Magdeburgo. Los alemanes tampoco fallaron en su duelo a domicilio contra el Zagreb (35-43) y se mantienen al frente del grupo B con pleno de victorias.

El último precedente entre Barça y PSG en París databa de la temporada 2023-2024, en los cuartos de final del torneo, con una aplastante victoria de los azulgranas (22-30), que fueron finalmente campeones. En esta ocasión, a los azulgranas les costó algo más llevarse la victoria en París.

La gran novedad en el inicio del encuentro fue la inclusión de Domen Makuc en el siete inicial, en un rol de director de juego. El Barça desaprovechó el primer ataque, mientras que el PSG hizo buena a su mejor arma: Elohim Prandi. El francés, con una media de ocho goles por partido, firmó un tres de tres en los compases iniciales, mientras que los azulgranas aprovecharon la velocidad en las contras para que el marcador se mantuviera igualado.

La hora de Nielsen

Con ese ritmo alto y el acierto de Nielsen que empezaba a carburar tras un cero en paradas en los primeros 10 minutos, el conjunto de Carlos Ortega fue colocando poco a poco una renta importante en el marcador (6-10, minuto 15).

Acción del encuentro entre Barça y PSG en París / FCB

Con la portería bien protegida (9 de 19 en paradas en los primeros 30'), el ataque azulgrana quedaba sostenido por N'Guessan y Fàbregas que finalizaron la primera mitad con cuatro y cinco goles, respectivamente. Paralelamente, se apagaba el acierto de Prandi, que se quedó en 3 de 5, con pocos minutos en pista. Así, al descanso se llegó con un contudente 13-19 y un claro dominio azulgrana sobre el parquet.

Cambio de guion

El paso por vestuarios no supuso grandes cambios sobre la pista del Pierre de Coubertin con Fàbregas abriendo el marcador y manteniendo su pleno (6/6). Nielsen tampoco daba muestras de desfallecimiento e incluso rompía la racha de Ferran Solé desde los siete metros, deteniendo el tercer lanzamiento del catalán en el partido.

Con el margen en el marcador el Barça empezó a relajarse y el PSG, alentado por las paradas de Lovkvist (13 paradas en 13 minutos), dio un paso al frente para cerrar un parcial de 4-0 y empezar a creer en la remontada (19-22). Ni un tiempo muerto de Ortega, en el que pedía a sus jugadores que despertaran, sirvió de revulsivo en esos minutos de resurgir de los parisinos, liderados de nuevo por un Prandi que volvió a ser decisivo en pista en el tramo final.

Los de Emil Madsen llegaron a colocarse a uno a falta de diez minutos para el final, pero una parada de Nielsen seguido de un gol de N'Guessan devolvieron el +3 al marcador que no amilanó al PSG. Así se entró al último minuto con un ajustado 27-29 que el Barça supo contemporizar para llevarse una trabajada victoria con un tanto final de Domen Makuc (27-30).