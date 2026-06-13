Dani Fernández y Blaz Janc, centrados en el Aalborg

El Barça cuenta las horas antes de su asalto a la Final a Cuatro de la EHF Champions League en la que disputará este sábado la segunda semifinal ante el Aalborg Handbold danés a las 18.00 horas (Esport3 y en directo en la web de SPORT). A las tres se medirán en la primera Magdeburgo y Füchse Berlin.

Varios jugadores del cuadro azulgrana comparecieron este viernes en una jornada de atención a los medios perfectamente organizada por la Federación Europea (EHF) en el Hotel Radisson Blue en el que se alojan los cuatro finalistas, a apenas unos 10 minutos a pie del Lanxess Arena.

SPORT departió con dos de ellos, el extremo izquierdo Dani Fernández en víspera de su primera Final Four y el polivalente esloveno Blaz Janc, quien repite presencia en Colonia por sexta temporada consecutiva en el Barça y aspira a lograr su cuarto cetro continental.

Dani Fernández, talento y velocidad

El extremo izquierdo quiere disfrutar al máximo su debut en una Final Four de la Champions. "Hasta ahora llevamos pleno de títulos con mucha contundencia en los títulos domésticos y creo que llegamos en el mejor momento. Yo me noto rápido, explosivo y, a diferencia de otras temporadas, creo que he notado mucho cuando el cuerpo técnico quiere que esté bien, con esos picos de forma", comentó el barcelonés.

"Yo habría firmado en verano tener esta temporada a nivel colectivo e individual. Hay que intentar mantenerse arriba todo el tiempo posible y aprovechar cuando estás bien, porque sabemos que habrá momentos malos o menos eficaces, sobre todo cuando hablamos de los extremos. El objetivo siempre es alargar al máximo esos momentos de acierto", destacó el exjugador del Stuttgart.

Dani Fernández considera que Niklas Landin "lleva muchos años siendo uno de los mejores porteros del mundo y tiene muchísima experiencia, pero también dependerá de que creemos opciones claras de lanzamiento para que no coja la racha o que no entre bien en partido. No es un partido más ni mucho menos y tenemos todos la presión de saber que estamos a dos partidos de ganar el título. Hemos hecho una preparación muy buena".

Blaz Janc, 'magia' y polivalencia

El esloveno ha atacado esta temporada como extremo derecho, de lateral derecho y de central, además de defender en dos posiciones distintas. "Esto puede parecer una rutina, pero de verdad que no es nada fácil llegar cada año a la Final Four. Estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí por sexta vez en mi sexta temporada en el Barça. Pero claro, estamos en buen momento y ahora lo que queremos es ganarla", comentó Blaz Janc.

El balcánico cree que aún puede mejorar "en determinadas cosas. A veces lo haces muy bien en ataque y fallas algo en defensa o al revés. La verdad es que no hay muchos jugadores que puedan hacer lo que yo hago, pero es algo que trabajo cada día en los entrenamientos, que un rato estoy de extremo y después en el siguiente ataque me pongo de lateral".

"Carlos me pone en las dos posiciones (e incluso de central) y yo lo que quiero es hacerlo siempre lo mejor posible. Bueno, la verdad es que me están saliendo las cosas bien. Espero que pueda continuar en este nivel. Lo que sí noto es que cuando estoy de lateral me llevo muchos más golpes, aunque es más bonito. Gastas más, pero decides más cosas, tienes más la pelota y estoy disfrutando con eso", concluyó Janc.