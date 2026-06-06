El 'terremoto' Dani Fernández impulsa a la final a un solvente Barça

El Barça se mostró muy superior a un valiente Viveros Herol BM Nava al que derrotó por 27-38 para acceder por decimotercera temporada consecutiva a la final de la Copa del Rey, torneo que ha conquistado en las últimas 12 ediciones. Lo hizo en un buen partido en líneas generales, con los metas Viktor Hallgrimsson y Filip Saric a buen nivel, con Fàbregas como siempre y con Dika Mem, Adrián Sola y un gran Dani Fernández como estiletes.

Viveros Herol BM Nava - Barça (balonmano, Copa del Rey), 06/06/2026 COPA DEL REY DE BALONMANO NAV 27 38 BAR Alineaciones VIVEROS HEROL BM NAVA, 27 (17+10): Dzimitry Patotski (p.), Iosu Arzoz (9), Gonzalo Carró, Lilian Jules Pasquet (2), David Roca (1), 'Pancho' Ahumada, Óscar Marugán (4, 4p.) -siete inicial-, Mateus Buda (p.s.), Rui Baptista (2), Joao Bandeira (2), Javier Carrión (1), Alfredo Otero (2), 'Marquinhos' Da Silva (2), Pablo Herranz (1), Edu Reig (1) y David Fernández. BARÇA, 38 (21+17): Viktor Hallgrimsson (p.), Domen Makuc, Ludovic Fàbregas (4), Dika Mem (6), Tim N'Guessan (3), Blaz Janc (5), Dani Fernández (10, 4p.) -siete inicial-, Filip Saric (p.s.), Jonathan Carlsbogard (1), Domen Makuc, Seif Elderaa (2), Antonio Bazán, Adrián Sola (5), Manuel Ortega y Oscar Grau (2).

Por tanto, los blaugranas tratarán de conquistar su decimotercer título copero consecutivo este domingo en la final a las 17.00 horas (Esport3 y Teledeporte) contra el ganador de la segunda semifinal que disputarán el Irudek Bidasoa Irun y el descendido Bada Huesca con el premio añadido de un billete para la próxima Liga Europea.

Con menos de 3.000 habitantes, el equipo de la localidad gallega de Nava de la Asunción está viviendo las dos caras del deporte esta temporada y, además, en la misma ciudad. Y es que tan solo cinco días después de su victoria en cuartos ante el REBI BM Cuenca y cuatro después de estas semifinales, se jugará la permanencia en la promoción a ida y vuelta contra el Agustinos Alicante.

'Ludo' Fàbregas, un jugador espectacular / FCB

Escarmentado por el 0-4 de salida el viernes ante el Recoletas At. Valladolid, el cuadro blaugrana salió mucho más concentrado y se situó 0-3 de salida con dos goles del eléctrico Dani Fernández. El Barça corría, estaba cómodo y un tanto a la contra de Ludovic Fàbregas corriendo como un extremo pudo el 5-11 (min. 12:46). Por cierto, que Aleix Gómez y Petar Cikusa no jugaron, y no se vistieron Ian Barrufet, Emil Nielsen ni el lesionado Djordje Cikusa.

El tiempo muerto del histórico exjugador Carlos Villagrán (dirige al equipo desde febrero) cambió el partido, sobre todo en ataque con circulaciones precisas y un gran juego con el pivote. Allí brilló Josu Arzoz, exjugador del Helvetia Anaitasuna de tan solo 22 años que ha sido habitual en las categorías inferiores de los Hispanos. Anotó cinco goles de seis lanzamientos en la primera parte y estuvo notable en defensa.

Dos tantos del navarro situaron el 11-14 (min. 21:37) y obligaron a Carlos Ortega a parar el partido. Además, Hallgrimsson había desaparecido tras 20 magníficos minutos. La voracidad del jovencísimo Adrián Sola lideró la reacción barcelonista con tres goles para devolver un +6 (13-19) que otra vez fue efímero. Buena parte de culpa la tuvo 'Marquinhos' Da Silva con dos tantos, para llevar la semifinal al descanso con un inquietante 17-21.

Viktor Hallgrimsson fue de más a menos / FCB

Como era de esperar, el Barça pudo una marcha más en la reanudación y el marcador explotó con tres goles seguidos de un excelente Dani Fernández (el último tras pisar antes en una acción espectacular) y N'Guessan puso el 18-26 antes del 27'. Los blaugranas se gustaban en ataque y otros dos tantos del extremo izquierdo ex del Stuttgart establecieron una renta redonda (20-30, min. 42:36).

Los minutos finales sirvieron para que el joven Filip Saric se reivindicase una vez más en la portería y para que Oscar Grau demostrase con dos goles que aquí están todos 'enchufados', desde el que lo juega todo hasta los que menos minutos tienen. Al final, 27-38 y ahora... ¡a por la final de la Copa del Rey y a por la Champions!