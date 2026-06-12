Dika Mem, a por su cuarta Champions: "Lo más fácil habría sido bajar los brazos"

El Barça durmió el jueves en Colonia a unos centenares de metros del Lanxess Arena, donde el sábado se medirá al Aalborg danés en la segunda semifinal de la EHF Champions League en una Final a Cuatro que tendrá lugar en Colonia por 17ª edición consecutiva.

El equipo ha completado una temporada de ensueño con seis títulos y una sola derrota. A escasas horas de buscar el cum laude' en palabras de Carlos Ortega, SPORT conversó con Dika Mem, el capitán azulgrana que lleva una década brillando en el club.

El galo vuelve a disfrutar tras una época dura que empezó con su error ante Alemania en cuartos en los Juegos de París'24 y siguió a finales del año pasado con el anuncio de su marcha al Füchse Berlin en 2027. Dika Mem es todo sinceridad, ambición y amabilidad.

Lo primero, ¿cómo se encuentra?

Bien, con muchas ganas de competir en esta Final Four que se presenta muy complicada por el nivel de los rivales.

Dika Mem está volviendo por sus fueros / DANI BARBEITO

Es su octava visita a Colonia en nueve temporadas y ha ganado tres títulos. No está mal...

No, no, está muy bien. El mero hecho de estar en la Final Four es un premio muy grande, porque ya ves los equipos que están fuera. Ahora todos queremos competir y ganar, que para eso estamos ahí. Ojalá podamos poner otra estrella de campeones este fin de semana.

¿Cuál es su mejor recuerdo en Colonia?

La primera que gané fue muy especial (2021), pero el Lanxess estaba casi vacío por el Covid. Me quedaría con la primera que ganamos con Carlos (Ortega), porque es la primera mía con el pabellón repleto. Fue un momento muy bonito y encima en los penaltis (contra el Kielce). Fue un año complicado, porque perdimos partidos y no éramos favoritos. Y también la última en 2024 como capitán, pero me quedo con esa primera con público.

El Aalborg tiene dos jugadores en cada posición y es un equipazo

¿Y el peor? ¿El Vardar?

Sí, sin duda, pero no la primera vez con el gol de Cindric. La peor fue la segunda, otra vez en semifinales (2019). Fue muy duro por cómo perdimos (27-29 tras ir 24-18 arriba a 15 minutos del final).

¿Le preocupa que la gente no valore lo difícil que será ganar al Aalborg?

El Aalborg es un equipazo. Menos en la final de 2020 (36-23), siempre nos han puesto las cosas muy difíciles. En la final de 2024 les ganamos por un gol (30-31) y no lo pudimos celebrar hasta el último segundo (Mikkel Hansen disparó al larguero). Tienen dos jugadores en cada posición y en la fase de grupos perdieron muy pocos partidos.

Dika Mem, durante la entrevista con SPORT / DANI BARBEITO

¿Está contento con su paso adelante en los últimos dos o tres meses?

Sí, porque ha sido una temporada difícil para mí en noviembre y en diciembre. Tuve a mi hijo y tomé una decisión sobre mi futuro, que es algo que me desgastó muchísimo mentalmente. Volví bien de esto, pero me lesioné en la Copa de España por mala suerte. Desde que me recuperé, estoy en un papel diferente, me siento bien y quiero acabar bien la temporada.

Durante ocho años siempre le salió todo casi perfecto en el Barça y en la selección. ¿Le costó asumir lo que pasó en los Juegos de París?

A ver, fue muy difícil sobre todo de agosto hasta noviembre, pero creo que lo superé bastante bien y muy rápidamente. Es verdad que la gente estaba esperando a ver cómo reaccionaba, pero unos meses después ganamos el bronce en el Mundial y acabé como segundo máximo goleador, así que reaccioné bastante bien y la temporada con el Barça estuve bien.

Ha sido la primera vez que las cosas no me salían bien durante tanto tiempo

¿En qué pensaba cuando no le salían las cosas?

Fue como un aprendizaje para mí, porque ha sido la primera vez que las cosas no me salían bien durante tanto tiempo. Antes también había fallado, pero había sido muy regular en partidos muy importantes. Ese período fue muy complicado, pero al final de todo se aprende. Yo ha conseguido salir adelante y he aprendido mucho, principalmente sobre mí.

¿Necesitó ayuda exterior?

Estuve con mi familia y ya tenía a alguien, un preparador mental que trabajaba conmigo ya antes de eso, pero es verdad que desde enero hemos trabajado mucho y me ha ayudado a entender lo que me pasaba y a salir de aquella situación.

Dika Mem se mostró muy sincero y abierto con SPORT / DANI BARBEITO

¿Está orgulloso de esto?

Lo más fácil habría sido bajar los brazos y esperar a irme, pero no soy así. Yo quiero jugar y quiero ganar. Pueden decir lo que quieran, pero mientras siga en el Barça, estaré al cien por cien. Tendré momentos buenos y malos, pero siempre intentaré hacer mi papel. Después el entrenador es el que tiene que tomar la decisión de ponerme o no.

"Me encantaría ganar esta Champions por lo que he pasado esta temporada, pero no tengo que demostrar nada a nadie

¿Esta Final Four es especial por todo esto?

Obviamente sí. Me encantaría ganarla por lo que ha pasado esta temporada, pero no tengo que demostrar nada a nadie. Quizá sí demostrarme a mí mismo que no he perdido mi balonmano, que sigo siendo importante para el club y uno de los mejores del mundo.

¿Qué se exige en Colonia?

Mi deseo es jugar bien los dos partidos y sin lesiones, aunque eso es algo que no puedes controlar. Y, sobre todo, ganar la Champions, que para mí es lo más importante. Si no tengo el papel que me gustaría tener y ganamos, entonces me da igual. Cada año es diferente y la próxima temporada volveré a intentar ser otra vez lo mejor posible y volver a ganar.