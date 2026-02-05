Los dos campeones azulgranas, a por la Copa de España con el Barça

El Barça recuperó este jueves a todos los internacionales que disputaron el Europeo y el Campeonato Africano con un pobre saldo de dos medallas y Carlos Ortega apenas tendrá dos días para preparar el asalto al tercer título de la temporada, la Copa de España que de este fin de semana en Telde (Las Palmas).

Tras alzar la Supercopa de Catalunya y la Supercopa Ibérica, el cuadro azulgrana se medirá el sábado a las 18.30 h (una hora menos en tierras insulares) a un Bidasoa Irun que suele crearle siempre bastantes problemas. En la otra semifinal se enfrentarán el BM Logroño y el At. Valladolid.

Desde que ningún azulgrana subiese al podio en 2012, la cifra de medallistas había sido siempre superior a la única del reciente Europeo. Hace dos años se colgaron el oro los galos Dika Mem, Tim N'Guessan y Melvyn Richardson, el danés Nielsen fue plata y los suecos Jonathan Carlsbogard y Hampus Wanne, bronce.

Nielsen reinó en Europa y Elderaa, en África / GORKA URRESOLA

Aunque en la final jugó la mayor parte del tiempo el exazulgrana Kevin Möller, el meta Emil Nielsen sumó un nuevo oro a su colección y puede presumir de ser el portero titular de la Dinamarca que aúna los oros olímpico, universal y continental, algo que no consiguió ni el mítico Niklas Landin.

El premio al mejor portero fue para el alemán Andreas Wolff con 91 paradas y un 31,93% de acierto por las 80 con 31,01% de acierto del barcelonista. El de Aarhus se centrará en pelear por sus últimos cuatro títulos como azulgrana (Liga ASOBAL, Copa de España, Copa del Rey y Champions) antes de irse al Veszprém de Xavi Pascual... el entrenador que lo fichó para el Barça junto al entonces mánager David Barrufet.

Con la decimosegunda plaza de los Hispanos de Aleix Gómez, Ian Barrufet, Dani Fernández y el futuro azulgrana Sergey Hernández, la octava de Eslovenia con Blaz Janc y Domen Makuc, la séptima de Francia con Dika Mem y Ludovic Fàbregas, la sexta de Suecia con Jonathan Carlsbogard y la quinta de Portugal con Luís Frade, el que más cerca estuvo del podio fue Viktor Hallgrimsson.

Dinamarca y Egipto, celebrando sus títulos / IHF

El islandés fue el tercero con más paradas (77), aunque con un porcentaje más discreto (26,01%). Los nórdicos perdieron el partido por el bronce por 34-33 frente a Croacia (un bloque con mayúsculas) con cinco paradas de 22 lanzamientos; de hecho, Björgvin Páll Gústavsson paró más que él. El que sí brilló fue el central Jonas Smarasson, el primer fichaje para el curso que viene.

La segunda medalla llegó desde tierras africanas y también fue de oro. De menos a más, Seif Elderaa logró el título con Egipto a las órdenes de Xavi Pascual en un cómodo torneo en el que ganaron por más de 10 goles todos los partidos, a excepción de las semifinales contra Cabo Verde (32-26).

En la final de El Cairo, los egipcios pasaron por encima de una gran selección como Túnez (37-24) con dos goles del central blaugrana y cinco de su hermano Yehia (Veszprém). Al central le falta confianza tras una primera parte de temporada muy gris y ahora debe empezar a dar el paso adelante que se le reclama.