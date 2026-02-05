'Bevolutive', la nueva aventura empresarial de Iñaki Urdangarin y Ferran Martínez

¿Quién eres cuando dejas de ser deportista profesional? De una u otra forma, es la pregunta que todos los deportistas habrán de plantearse en algún momento de su vida, cuando abandonen su deporte y vuelvan a la 'vida civil'. Esa vuelta no siempre es fácil, ni en lo económico ni en lo emocional, hasta el punto de que el 26 por ciento de los deportistas profesionales sufren episodios de ansiedad o depresión: esos deportista son solo uno de los objetivos de 'Bevolutive', el nuevo proyecto empresarial liderado por Iñaki Urdangarin, que cuenta también con la presencia del ex baloncestista Ferran Martínez.

En el ámbito puramente deportivo, 'Bevolutive' se despliega en tres frentes: "la etapa anterior a la elite, la elite y la postelite", explica Núria Sala, directora estratégica de la nueva firma, que acaba de cumplir sus primeros siete meses de vida y que persigue dar cobertura, ayuda y asesoramiento no solo a los deportistas en activo, sino a los que intentan serlo, y también a empresas y corporaciones no directamente relacionadas con el mundo del deporte.

Las exigencias del deporte, en cambio, obligan a una aproximación especial. Bevolutive promete cuidar al deportista desde sus primeros pasos, en esas tres fases bautizadas como 'Fortaleza' (para los niños y sus familias), 'Dream Team' (para los ya consolidados) y 'Limitless', para ayudar a que esa transición del deporte a la 'vida real' no sea traumática.

Urdangarin, con Joan Vehils, director de SPORT / Gorka Urresola Elvira

Y ahora, ¿qué?

"Es un aspecto que queremos cuidar especialmente", reseña Iñaki Urdangarin, una de las caras visibles del proyecto, que desdoblará su actividad diaria entre Vitoria y Barcelona para atender las necesidades de 'Bevolutive', en su visita a SPORT para explicar su nuevo proyecto.

"Creemos, además, que sería conveniente que existiese un cierto apoyo institucional para que los deportistas sepan planificar qué van a hacer cuando dejen de competir: no podemos dejarlos solos".

"Entre otros motivos", apostilla Ferran Martínez, "porque muchos no tienen las herramientas necesarias para planificar, estudiar y aplicar los conceptos necesarios: no es fácil para un deportista pensar en su vida posterior al deporte; no es fácil gestionar el dinero ni gestionar sus emociones. Todos nos hemos enfrentado a ese momento, de 'y ahora, ¿qué? Muchos, de hecho, prefieren ni pensar en eso, para no tener que afrontar una reflexión que se suele hacer muy dura".

El paso más difícil

"En España hay 6.268 deportistas de alto nivel", recuerda, por su parte, Iñaki Saltor, uno de los fundadores de 'Bevolutive'. "Y no todos tienen esa red de apoyo, de planificación, para saber cómo y en qué condiciones vivirán una vez retirados. Se trata de gestionar las finanzas, por supuesto, pero también tener claro a qué se quieren dedicar, en qué condiciones, y evitar ese vacío que todos sienten al dejar de competir".

Más allá de la retirada de los profesionales, Bevolutive nace con la idea de cuidar también a los más jóvenes. El programa 'Fortaleza' está diseñado para deportistas de entre cuatro y 17 años, y para sus familias. "Pondremos en marcha talleres para que los jóvenes y sus familias sepan gestionar las emociones del día a día del deporte", subraya Sala.

"No es algo fácil, ni solemos tener las herramientas necesarias para ello", insiste. Los testimonios del padre de Ricky Rubio, la madre de Kilian Jornet o el padre de Xavi son el mejor ejemplo.