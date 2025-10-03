Los 27 'mazazos' de Nielsen contra su futuro equipo

¿Han visto alguna vez a un niño pasándolo en grande en un charco con unas katiuskas mientras se llena de barro ante el enfado de sus padres? Pues tanto como ese niño en pleno invierno disfrutó este jueves Emil Nielsen en el New Capital Sports Hall en la final del Mundial de Clubs de balonmano. O incluso un poquito más.

El meta danés realizó una de las mayores exhibiciones de su carrera hasta el punto de rozar el 50% de efectividad durante los 80 minutos que duró la final con 27 paradas oficiales. Realmente superó ese 50%, ya que en el balonmano no se computan las paradas con falta o con penalti posterior, algo que debería corregirse de una vez.

Nielsen sentía que la final mundialista no se podía escapar con una actuación tan extraordianaria como la suya e incluso, por lo que arengó enfadado a sus compañeros cuando se dejaron arrebatar algún rechace y ello derivó en un gol del Veszprém en una final que requirió de dos prórrogas con dos tiempos de cinco minutos cada una.

Nielsen, una auténtica 'muralla' en la portería / EFE

Lo más curioso del caso es que con su colosal actuación destronó al que será su equipo la próxima temporada. El escandinavo no aceptó la suculenta oferta de renovación del Barça y jugará en el Veszprém tres temporadas desde el 1 de julio de 2029. ¿Alguien se había atrevido a dudar de la profesionalidad del portero del Barça? ¿De verdad? Pues bien tonto era, vamos.

La actuación de Nielsen corrió como la pólvora en el mundillo del balonmano y se extendió especialmente en las redes sociales. No se recuerda en los últimos años un partido en el que un portero resultase tan decisivo. Ni siquiera el serbio Dejan Milosavljev con el Füchse Berlin o, en su día, el catalán David Barrufet con el Barça.

Quizá habría que acudir al mejor Arpad Sterbik, un portero que asustaba a los rivales y que demostró como azulgrana su talento entre 2012 y 2014. También lo hizo en la selección española tras conseguir la nacionalidad. El histórico oro de los Hispanos en el Mundial de España en 2013 con Valero Rivera en el banquillo llevó su sello.

Emil Nielsen celebra el título con sus compañeros / EFE

Tan impresionante fue lo que ofreció el danés en la final del Mundial de Clubs que ninguneó la gran actuación (sobre todo en la primera parte) del internacional español Rodrigo Corrales. El canterano blaugrana que nunca debutó en el primer equipo realizó 16 paradas y se fue a un 39% de acierto en unas cifras mucho más que notables.

Sin embargo, enfrente tenía al mejor portero del mundo. El Barça se movió bien y ya tiene 'atado' para la próxima campaña a uno de los porteros en mejor forma del planeta, el español nacido en tierras rusas Sergey Hernández (actual campeón europeo de clubs y tercero en el Mundial con el Magdeburgo). Eso sí, el curso que viene 'Paqui' lo disfrutará en vez de sufrirlo.