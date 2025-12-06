El Barça inicia en el Palau una 'maratón' que acabará en Logroño

El Barça sigue con su sensacional temporada y ya roza los cuartos de la Champions tras su victoria del pasado miércoles ante el PSG (38-33) y el 'regalo' del GOG en la pista del Wisla Plock (34-35) que deja a los polacos terceros a seis puntos más el 'goal-average' particular a cuatro jornadas del final.

El equipo de Carlos Ortega aparca esas cuatro última jornada de la fase de grupos hasta febrero, después del Europeo y de los cinco partidos de la Liga NEXUS ASOBAL programados para este mes de diciembre. Los azulgranas mandan con 20 puntos en 10 partidos, dos más que el BM Logroño en 11 encuentros.

El equipo de Miguel Ángel Velasco será la parada final de la primera vuelta el 20 de diciembre a las cinco de la tarde en el Palau. Antes, el Barça recibirá este sábado al REBI BM Cuenca (17.00 horas) y al Guadalajara (13-D, 12.30 h), mientras que visitará al Villa de Aranda (día 10, 19.30 h) y al Torrelavega (16-D, 20.30 horas).

Antonio Bazán saluda a Emil Nielsen en un rentrenamiento / FCB

La actualidad fuera de la pista la marca el futuro de Dika Mem, quien acaba contrato en julio de 2027 y apunta al Füchse Berlín... incluso ya el verano que viene si los 'Zorros' pasan por caja. Mientras, el jugador se liberó de sus fantasmas contra el PSG en su mejor partido de los últimos tiempos (8/14).

El REBI BM Cuenca marcha décimo con nueve puntos y tiene una historia curiosa como visitante. Los de Lidio Jiménez lo han perdido todo, pese a competir muy bien Ciudad Real (25-23), Puente Genil (22-21), León (29-28) y en Nava de la Asunción (33-32). Tan solo cayeron con más claridad en Huesca (30-25).

Con 10 extranjeros en su plantilla, los conquenses vienen de arrancar un punto en su pista ante el Frigoríficos Morrazo (31-31) cuando perdían por 24-28 en el 49' gracias a un gol del argentino Nacho Pizarro a 11 segundos del final y una parada sobre la bocina del luso Pedro Tonicher ante Manu Pérez.

El cuadro conquense llega al Palau sin nada que perder / REBI BM CUENCA

Como viene haciendo a lo largo de la temporada con una plantilla más corta que en cursos anteriores, Carlos Ortega seguirá con su política de rotaciones y descansarán algunos de los pesos pesados, al tiempo que podrían tener más minutos Hallgrimsson, Adrián Sola, Seif Elderaa o a los hermanos Cikusa.

"Cuenca ya sabemos que es un equipo complicado y nos pone siempre en dificultades, pero nosotros saldremos a lo nuestro y a ganar. El objetivo es el mismo que siempre para estos cinco partidos, que es ganarlo todo y demostrar que queremos ganar la Liga", comentó Petar Cikusa en la previa.