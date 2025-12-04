España se agarra al Mundial tras vivir una montaña rusa contra Islandia

España cumplió con el objetivo marcado y se impuso a Islandia (23-30) en el segundo partido de la Main Round del Mundial para llegar a la última cita de esta ronda con opciones. En un partido de subidas y bajadas, las Guerreras se sobrepusieron a las desconexiones y con una gran reacción en el tramo final deshicieron las defensas islandesas.

Los otros resultados de la jornada del grupo juegan a favor de las españolas que se enfrentarán en el siguiente partido (sábado, 18.30 horas) a una Alemania ya clasificada para cuartos tras su contundente victoria sobre Montenegro (36-18). En el otro encuentro del grupo, Serbia empató con Islas Feroe (31-31), lo que deja a España como tercera clasificada y opciones de avanzar a la fase eliminatoria.

Con un potente 'vaaamos' tras el himno español, las Guerreras se conjuraban para afrontar este partido a todo o nada. Y pese a lo que pueda decir el marcador, no fue tarea fácil. Y en los primeros compases, tras recibir el primer gol islandés, Danila So Delgado empezaba su recital anotando su tanto número 30 en el campeonato. Un acierto inicial que dio paso a unos minutos de sequía que se se desatascó a partir del 5', con jugadas más rápidas y prácticamente un gol por jugada.

Bajón y reacción islandesa

Llegaba el momento de Lucía Prades que paró un penalti, también el siguiente lanzamiento en jugada y por su faltara algo, se permitió anotar una diana de portería a portería para poner por primera vez por delante a España en el partido. Jennifer Gutiérrez, por su parte, alcanzaba su gol 300 con la selección mientras el partido se mantenía intenso e igualado.

En los siguientes minutos, España sufrió un bajón defensivo y un apagón ofensivo que las islandesas aprovecharon para pasar en seis minutos del 4-6 al 9-7. Ambros Martin paró entonces el juego para dar instrucciones a sus pupilas y cambiar la dinámica. La arenga funcionó y Elba Álvarez rompió la sequía para reducir la distancia a un solo gol. Pero Islandia no iba a bajar el pistón y con una buena actuación de su portera y acierto de cara a gol recuperaron el +2.

La reacción española no se hacía esperar, bloqueando la ofensiva islandesa que se quedó sin marcar durante más de seis minutos. Lindle Tchaptchet, por dos veces, recuperaba la ventaja para España (12-13). Un lanzamiento desde los siete metros rompía el bloqueo islandés aunque las de Ambros Martín aún tenían tiempo de firmar un último tanto para irse al descanso por delante en el luminoso.

Nueva desconexión

El paso por vestuarios sentó bien a Islandia que arrancó con un parcial de 3-0 para volver a tomar los mandos del partido, mientras las Guerreras vivían una segunda desconexión y pagaban la falta de acierto. Pese a las múltiples pérdidas de las islandesas, a España le estaba costando recuperarse pero poco a poco fue aumentando la intensidad defensiva para volver a empatar el partido (19-19, minuto 44) por medio de Elba Álvarez. Tchaptchet devolvía la superioridad a España tras otra parada de Prades. Maddi certificaba la remontada y un parcial de 0-5 que daba oxígeno al equipo y obligaba a Arnar Pétursson a pedir tiempo muerto.

No surtió el efecto deseado y con Maddi tocada por la varita del gol las Guerreras se colocaron con un importante 19-23 a poco más de 10 minutos para el final. Tchaptchet con un 6 de 8, contribuía también al buen momento de una España que conseguía finalmente romper la resistencia islandesa que concedió un parcial de 1-10 en 12 minutos. Una reacción de nivel que se completaba con la intervención de la guardameta Lucía Prades que paró otros siete metros que fueron prácticamente decisivos.

En el siguiente partido, España se mide a Alemania, ya clasificada. Las de Ambros Martin están obligadas a ganar su partido y esperar que Montenegro gane a Serbia, ya que una victoria de estas últimas les daría el pase a cuartos por mejor 'gol average' particular.