BALONMANO
Sale a la luz la lista preliminar de España para el Europeo con seis azulgranas
Los hermanos Cikusa, Antonio Bazán, Dani Fernández, Ian Barrufet y Aleix Gómez forman parte de este primera lista de 35 jugadores
La European Handball Federation (EHF) ha publicado la lista preliminar de 35 jugadores realizada por el seleccionado Jordi Ribera de cara al Europeo 2026 que se disputará en Dinamarca, Suecia y Noruega entre el jueves 15 de enero y domingo 1 de febrero.
Cabe destacar que ningún jugador que no esté en esta lista podrá jugar el campeonato, mientras que la lista oficial se dará a conocer en las próximas semanas. Por el momento, hasta seis jugadores del Barça forman parte (Petar Cikusa, Djorde Cikusa, Ian Barrufet, Daniel Fernández, Aleix Gómez y Antonio Bazán) de esta prelista.
Esta la lista preliminar de Jordi Ribera para el Europeo 2026:
Portería:
Gonzalo Pérez De Vargas (THW Kiel), Rodrigo Corrales (One Veszprem), Sergey Hernández (SC Magdeburg), Ignacio Biosca (HBC Nantes), Xoan Ledo (Ciudad de Logroño).
Central:
Ian Tarrafeta (HBC Nantes), Agustín Casado (Montpellier HB), Petar Cikusa (FC Barcelona), Jan Gurri (Sporting CP), Natán Suárez (Sporting CP).
Lateral derecho:
Marcos Fis (BM Granollers), Álex Dujshebaev (KS Kielce), Pablo Urdangarín (BM Granollers), Imanol Garciandía (Pick Szeged), Djorde Cikusa (FC Barcelona).
Lateral izquierdo:
Arnau García (Limoges HB), Asier Nieto (Cesson Rennes), Mario Nevado (Bidasoa Irun), Antonio Serradilla (TVB Stuttgart), Dani Dujshebaev (KS Kielce).
Pivote:
Antonio Bazán (FC Barcelona), Víctor Romero (Sporting CP), Adrià Figueras (BM Granollers), Abel Serdio (Wisla Plock), Javier Rodríguez (SL Benfica), Rubén Marchán (MT Melsungen).
Extremo izquierdo:
Ian Barrufet (FC Barcelona), Daniel Fernández (FC Barcelona), Miguel Sánchez Migallón (SL Benfica), Xavi Tuá (Bidasoa Irun), Pablo Guijarro (BM Granollers).
Extremo derecho:
Aleix Gómez (FC Barcelona), Ferrán Solé (PSG Handball), Kauldi Odriozola (HBC Nantes), Antonio Martínez (FC Porto).
