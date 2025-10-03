El Barça más feliz vuelve al Palau con ofrecimiento y sin tiempo para celebraciones

En ocasiones la prensa repetimos como papagayos aquello del calendario infernal o de la excesiva densidad de partidos, pero lo del Barça de balonmano este sábado sí merece semejantes expresiones. El conjunto azulgrana alzó el título Mundial de Clubs en Egipto en la noche del jueves tras dos prórrogas, aterrizó a las cuatro de la mañana de este viernes... ¡y juega este sábado!

El ambiente en el seno del equipo es extraordinario, con mención especial para un Carlos Ortega que se quitó un peso de encima al conquistar el único título que le faltaba en el banquillo azulgrana. El gran protagonista fue un impresionante Emil Nielsen con 27 paradas y un 49% de efectividad que resultaron decisivos para decantar la balanza del lado catalán.

Fue una final magnífica, llena de intensidad y con un nivel defensivo que pocos equipos pueden alcanzar en el balonmano universal. A día de hoy, quizá tan solo el Magdeburgo. Además, la victoria tras dos prórrogas contra el Veszprém de Xavi Pascual (30-31) añadió morbo al séptimo entorchado mundial de la sección.

Petar Cikusa podría tener su oportunidad contra el Cangas / DANI BARBEITO

Otro detalle importante es que los jugadores están cansados. Extremadamente cansados. Sin tantas rotaciones como en épocas pasadas, con algunas incorporaciones lejos de su nivel (Seif Elderaa y Djordje Cikusa en ataque) y a la espera de que Petar Cikusa termine de responder, algunos han acumulado demasiados minutos en El Cairo.

Este sábado el Barça ofrecerá el título universal en el Palau a las 17 horas con motivo de la visita del Frigoríficos Morrazo en la cuarta jornada de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, un encuentro en el que se espera que Carlos Ortega dé descanso a los Dika Mem, Ludovic Fàbregas, Emil Nielsen, Blaz Janc y compañía. O, al menos, que limite mucho sus minutos.

A las órdenes de Quique Hernández en sustitución de Nacho Moyano (tras seis años en el banquillo tratará de ascender al histórico Anaitasuna), el conjunto gallego empezó el torneo con una victoria ante el Bada Huesca (32-27) y después perdió en Nava (34-33) y frente al Ademar (25-29).

Ivan Panjan, teórico meta titular del Frigoríficos Morrazo / CB CANGAS

El Cangas perdió antes de debutar al meta montenegrino Haris Suljevic, ya que el Zagreb pagó su cláusula antes de empezar la temporada tras ver cómo el croata Matej Mandic fichaba por el Magdeburgo. El conjunto gallego se tuvo que mover rápidamente e incorporó al croata Ivan Panjan, aprovechando la insolvencia de un Nancy que ha tenido que liberar a toda la plantilla.

Pese al cansancio, se espera un partido plácido en el Palau, ya que Quique Hernández tiene muy claro que el Barça no es su guerra y ha dado descanso a sus jugadores 'tocados', como el pivote Javi García, el lateral derecho Martín Gayo y el extremo Arón Díaz. "El Barça es uno de los mejores equipos de Europa y será muy difícil, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros", dijo Panjan.