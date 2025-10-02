El Barça recupera el trono del balonmano mundial con un Nielsen de otra galaxia

El Barça apeló a la épica para recuperar el trono universal en el Mundial de Clubs al imponerse al defensor del título Veszprém por 30-31 tras dos prórrogas en una de las mayores exhibiciones que se recuerdan de Emil Nielsen con hasta 28 paradas y una incidencia total en el resultado.

Veszprém HC - Barça (balonmano, Mundial de Clubs), 02/20/2025 MUNDIAL DE CLUBS VES 30 31 BAR Alineaciones VESZPRÉM HC, 30 (12+9+4+1+2+2): Rodrigo Corrales (p.), Luka Cindric (2), Dragan Pechbalbec (3), Nedim Remili (6), Ali Zein, Gasper Marguc (4, 1p.), Hugo Descat (8, 2p.) -siete inicial-, Mikael Appelgren (p.s.), Thiagus Petrus, Ahmed Adel, Yehia Elderaa (1), Ivan Martinovic (6) y Bjarki Mar Elisson. BARÇA, 31 (13+8+3+2+2+3): Emil Nielsen (p.), Ludovic Fàbregas (3), Luís Frade (3), Dika Mem (4), Timothey N'Guessan (4), Aleix Gómez (6, 3p.), Ian Barrufet (5, 4p.) -siete inicial-, Blaz Janc (3), Djordje Cikusa (1), Jonathan Carlsbogard, Dani Fernández (1p.), Domen Makuc (1), Seif Elderaa y Petar Cikusa.

De esta forma, Carlos Ortega rompe la 'maldición' que tenía con este título mundial desde que llegó al banquillo en 2021 y respiró tranquilo tras un auténtico martirio de partido en el que hizo más que nunca de entrenador para encontrar soluciones a las dificultades que presentó la férrea defensa de los rivales. Una victoria con mayúsculas.

Era un duelo lleno de morbo por las historias entrecruzadas entre los ambos equipos, dos de los seis mejores equipos del Viejo Continente y, por ende, de todo el planeta. Con Xavi Pascual en el banquillo y Luka Cindric, Thiagus Petrus y Ali Zein en la pista, los húngaros cedieron el trono a un rocoso e intensísimo cuadro azulgrana en el que brilló el de siempre, Emil Nielsen.

La primera parte fue una exhibición de las porterías e intensidad defensiva en un duelo que nada tuvo que envidiar a cualquiera de los cuatro que se disputan cada año en Colonia en la Final a Cuatro de la Champions. A cada parada del exazulgrana Rodrigo Corrales respondía con otra un Emil Nielsen que defenderá la camiseta del conjunto magiar el próximo ejercicio.

Blaz Janc, contra las 'torres' del Veszprém / IHF - JOZO CABRAJA

Dos tantos del internacional galo Nedim Remili dieron ventaja al Veszprém (3-1, min. 4:52) y un parcial de 0-3 con el segundo del de penalti de Ian Barrufet, una contra de Aleix Gómez y un golazo de Luís Frade dio la vuelta al electrónico (5-6, min. 16:13) en plena exhibición de los porteros (se fueron al descanso con ocho paradas).

Con el extremo derecho esloveno Gasper Marguc cojo, a los de Xavi Pascual les costaba bajar las pocas veces que los azulgranas podían correr. En los siguientes 15 minutos la final se movió entre empates y ventajas mínimas para ambos equipos. El exazulgrana Luka Cindric ejemplificó esta tendencia al anotar el 9-9 (min. 21:23).

Los colegiados alemanes 'birlaron' la bola a Ian Barrufet por una inexistente falta en ataque y acto seguido le 'regalaron' un penalti que transformó como los tres anteriores. Le costaba al Barça atacar en estático ante los kilos de la primera línea húngara, aunque más vale maña que fuerza debió pensar Blaz Janc. El genio esloveno llevó la final al descanso con ventaja catalana (12-13).

Los árbitros estaban desconcertando a los dos equipos y regresaron igual con una falta no señalada sobre un desacertado Dika Mem (3/9 al final del tiempo reglamentario) y unos extraños pasos de Remili. Además, los goles de Cindric y Descat voltearon el marcador antes de que el conjunto blaugrana regresase enseguida desde la defensa y con Nielsen otra vez estelar (14-15, min, 40:00).

Aleix Gómez, en un contragolpe / IHF - JOZO CABRAJA

La decimotercera parada del danés, una defensa magistral y la rigurosa exclusión de Marguc situaron al Barça con tres goles de ventaja con Cindric ya KO por lesión (14-17, min. 42:40). Sin embargo, la defensa del Veszprém y la espesura azulgrana volvieron a equilibrar la final de penalti y con Petar Cikusa excluido en otra decisión rara (18-18 a 9:22 del final).

Pese a los intentos de Makuc, el Barça no veía opciones en ataque y una falta no señalada sobre N'Guessan permitió a los magiares atacar con 20-19 a menos de cuatro minutos del final. Con 21-21 en el último minuto, una falta en ataque de Dika Mem y una buena defensa blaugrana llevaron la final a la prórroga (21-21).

Con el recuerdo del 5-10 del año pasado en el tiempo extra de las 'semis' a los azulgranas ante los de 'Pasqui', el Barça llevaba tiempo atacando con siete y siguió haciéndolo hasta que una recuperación de Ali Zein permitió a Remili marcar el 24-25 a puerta vacía. Sobre la bocina, gol importantísimo de 'Ludo' (24-25) ante un rival que empezaría la segunda parte atacando.

La primera prórroga acabó en tablas tras otros dos 'paradones' de Nielsen (22 ya) y una gran defensa final azulgrana (26-26). La 24ª intervención de Nielsen volvía a adelantar al Barça por dos goles (26-28) y los problemas en ataque con Dika Mem volvieron a equilibrar la final (28-28). Y en la segunda parte de la segunda prórroga reinó el Barça por 30-31 con un magistral Nielsen.