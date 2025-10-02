En directo
BALONMANO
Veszprém - Barça, en directo: Final del Mundial de Clubes de balonmano, en vivo hoy
Sigue en vivo y online el partido entre el Veszprém y el Barça
David Raurell
Sigue en directo la final del Mundial de Clubes entre el Veszprém y el Barça aquí en SPORT.
Los elegidos por Carlos Ortega
Esta es la alineación que presenta el equipo azulgrana para arrancar la final:
Recuerden que el Veszprém húngaro es entrenado por un viejo conocido en 'Can Barça': nada más y nada menos que Xavi Pascual.
El técnico catalán dirigió al Barça entre 2009 y 2021, conquistando todos los títulos posibles durante ese período
El Barça informa que Òscar Grau y Antonio Bazán son los dos descartes de Carlos Ortega para la final:
El pabellón donde se jugará el encuentro será el New Cairo Sports Capital, en El Cairo (Egipto) con capacidad para 7.500 espectadores.
En esta pista los azulgranas derrotaron el martes al Al Ahly; lo que les permitió acceder al partido decisivo
¡Bienvenidos a la gran final!
¡Muy buenas tardes!
En apenas 30 minutos arrancará el partido decisivo para la conquista del Mundial de Clubes de balonmano.
FC Barcelona y Veszprém disputarán un choque que promete ser apasionante con el objetivo de levanatar la ansiada corona en Egipto.
¡Qué gran tarde nos espera!
