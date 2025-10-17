El Barça se aferra a N'Guessan para dormir líder tras un duelo durísimo

El Barça supo apretar los dientes en la segunda parte para terminar imponiéndose por 33-31 a un excelente Bidasoa Irun y dormir líder de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL con un partido menos a la espera de que juegue el Bathco Torrelavega. Cansado y sin apenas entrenar, el equipo dio la talla.

Barça - Bidasoa Irun (balonmano, Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL), 17/10/2025 LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL BAR 33 31 BID Alineaciones BARÇA, 33 (15+18): Emil Nielsen (p., 1'-53'), Luís Frade (5), Blaz Janc (1), Dika Mem (5), Tim N'Guessan (8), Adrián Sola (1), Manuel Ortega (4) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s., 54'-60'), Ludovic Fàbregas (2), Ian Barrufet (1), Djordje Cikusa, Petar Cikusa (2), Jonathan Carlsbogard, Aleix Gómez (3, 3p.) y Domen Makuc (1). BIDASOA IRUN, 31 (13+18): Leo Maciel (p.), Iñaki Peciña, Tito Díaz (4), Rodrigo Salinas (5), Dariel García (1), Xavi González (3), Nacho Valles (1p.) -siete inicial-, Esteban Salinas (4), Marko Jevtic (1), Mario Nevado (5), Julen Mujika, Matheus Da Silva, Xavi Tuá (2) y Gorka Nieto (5, 2p.).

La puesta en escena azulgrana fue extraordinaria. Con una defensa que se asentaba en cada acción, el cuadro azulgrana puso la directa aprovechando las facilidades que ofrecían los vascos para los lanzamientos desde ocho metros, con Tim N'Guessan y Dika Mem como brazos ejecutores.

Tres tantos del ex del Montpellier y dos del capitán obligaron a Álex Mozas a parar el partido cuando tan solo se habían disputado 6:23 (7-3). El exseleccionador español junior pidió a sus jugadores "más manos" y más contacto en defensa. Dicho y hecho.

Blaz Janc, el 'chico para todo' del Barça / DANI BARBEITO

Nacho Valles frenó el partido y dos soles seguidos del chileno Rodrigo Salinas apretaron mucho el marcador con buenas intervenciones del exmeta azulgrana Leo Maciel (8-7, min. 14). El caso es que el Barça marcó siete goles en seis minutos y tres en 13 (10-8, min. 19:02).

Emil Nielsen despertó a los 'cuatro gatos' que se dieron cita en el Palau con dos paradas tras 20 minutos agazapado y el Barça se marchó al ritmo de N'Guessan (14-10), pero los visitantes siguieron remando y se fueron al vestuario muy cerca tras un golazo a la media vuelta de Esteban Salinas (17-15).

Las exclusiones de Fàbregas y Barrufet (la segunda) llevaron a un duro y motivadísimo Bidasoa al empate (17-17) y a adelantarse con otro gran tanto del menor de los Salinas (18-19, min. 35:30). El partido se convirtió en una guerra de guerrillas con Nielsen notable en respuesta a Maciel.

Dika Mem, ante Diriel García e Iñaki Peciña / DANI BARBEITO

El Barça apretó en defensa y la salida de Makuc dio otro aire al juego local frente a un rival que atacaba con siete (23-20, min. 44:02). Tres goles a puerta vacía de Luís Frade y el octavo de N'Guessan allanaron aún más el camino hacia la victoria (29-24, min. 49:46).

Dos goles del internacional español de nuevo cuño Mario Nevado, uno de Mujika y otra parada de Maciel apretaron otra vez el marcador (29-27, min. 53:13). Ahí dos goles y dos recuperaciones de Petar Cikusa fueron decisivos para amarrar una victoria muy importante (33-31). ¡Así sí, Petar, así sí!