El Barça sobrevive al infierno de Bitola y no falla en Champions

El Barça venció con suficiencia al HC Eurofarm Pelister en Bitola y sumó su cuarta victoria en cinco partidos en Champions. El cuadro de Carlos Ortega tuvo un arranque complicado de partido debido al arreón incial de la grada, pero poco a poco se adueñó del partido hasta conseguir un triunfo capital, aunque sufrido en los minutos finales, para no descolgarse de la parte alta del Grupo B.

El conjunto azulgrana visitaba este miércoles Maceonia del Norte para enfrentarse a un rival peligroso. Sin precedentes previos entre ambos equipos, Carlos Ortega avisaba en la previa del partido que era un "duelo trampa" debido al ambiente hostil que se iban a encontrar en Bitola. Y sus avisos no eran en vano; los primeros minutos fueron un buen recordatorio a los jugadores de que para vencer en el Sports Hall Boro Čurlevski debían sacar su mejor versión.

Dika Mem y Domen Makuc, inspirados

El partido empezó con mucho ritmo en ambos equipos. Si el Eurofarm Pelister golpeaba primero, era el Barça -de la mano de un Dika Mem acertado- quien respondía acto seguido. Los azulgranas hicieron lo que debían no descolgándose en el marcador a pesar de unos minutos iniciales complicados. Y una vez superado el arreón inicial, todo empezó a funcionar para el cuadro de Carlos Ortega.

Mitrevski, portero del conjunto macedonio, empezó a hacerse grande con sus paradas, que impedían que el Barça se pusiese por delante en el marcador. Sin embargo, con 9-9 al minuto 17, los azulgranas encadenaron un buen parcial de 6-1 a su favor que les permitió afrontar con más tranquilidad el resto de la primera parte.

Domen Makuc, con cinco goles de seis lanzamientos en la primera mitad, demostró ser el jugador más inspirado del Barça en ataque, mientras que en defensa los azulgranas fueron de menos a más con Emil Nielsen realizando solamente tres paradas. El encuentro llegó al descanso con 13-17 favorable a los de Carlos Ortega.

La segunda parte empezó con dominio azulgrana que se hizo fuerte en defensa para mantener su ventaja. Al minuto 40, el Barça se puso 17-24 por encima y parecía tenerlo todo controlado llegado el minuto 50, con 23-30 en el marcador. Sin embargo, el Eurofarm Pelister se lanzó a por una remontada milagrosa y se puso a tres tantos en los minutos finales, aunque los azulgranas cerraron filas y el tanto final de Dika Mem cerró una victoria crucial para seguir a dos puntos del Magdeburgo (30-34).