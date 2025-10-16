Las 'Guerreras' se exhiben ante Grecia con el Mundial a menos de mes y medio vista

La selección española femenina de balonmano venció con enorme autoridad a Grecia por 35-15 este jueves en el Pabellón Polideportivo Puerto de Sagunto en el primer partido de la fase de clasificación al Campeonato de Europa de 2026 disputado. Excelente imagen de las de Ambros Martín a poco más de un mes del Mundial que coorganizarán Alemania y Países Bajos.

España - Grecia (balonmano, clasificación para el Europeo femenino), 16/10/2025 CLASIFICACIÓN PARA EL EUROPEO DE 2026 ESP 36 15 GRE Alineaciones ESPAÑA, 35 (15+20): Wiggins (p.) (Lucía Prades, p.s.), Etxeberria (2), Somaza (2), Paula Arcos (3), Delgado (2), Gassama (2), Fernández (3), Bernabé, Prieto (4), Erauskin (2), Álvarez (3), Tchapchet (3), Arroyo (5), Bengoetxea (2) y Oppedal (2). GRECIA, 15 (6+9): Magdalini Kepesidou (p.) (Tsinaki, p.s.), Kerlidi (2), Giannopoulou (3), Mentesidou, Koukmisi (1), Gkatziou, Zygoura (2), Nikolina Kepesidou, Koukmisi, Samolada (2), Zeneli (2), Tsunami, Fragkou (2), Andritsou, Mania (1) y Panagiotidou.

Las 'Guerreras' empezaron con una marcha más que las helenas e impusieron su velocidad y su intensidad defensiva para encontrar huecos en la defensa griega sin solución de continuidad. Con el impulso de lateral Paula Arcos, que marcaba y repartía goles a sus compañeras, la ventaja no paraba de aumentar (6-2, min.10).

La superioridad física española ahogó a una Grecia que se apoyó en Samolada y Zygoura para intentar engancharse al partido, aunque la realidad es que las paradas de Magdalini Kepesidou evitaron una goleada mayor. Las españolas hacían añicos la defensa rival por el carril central y la pivote Lyndie Tchaptchet puso la máxima diferencia justo antes del descanso (15-6, min.28).

Maitane Echeverria marcó dos goles ante las helenas / EFE

Pese a la clara ventaja, la selección española no bajó el pistón tras la reanudación. Los cambios de Ambros Martín fueron clave para mantener la intensidad mostrada en el primer acto y un parcial de salida de 6-1 con tres goles de la lateral Carmen Arroyo borró de la pista a las griegas (21-7, min.37).

Con todo a favor, el partido se convirtió en un paseo para España y una pesadilla para Grecia. Las 'Guerreras' castigaban una y otra vez los errores y las pérdidas de su rival con goles que llegaban desde todas las posiciones del ataque con Arroyo tomando el testigo de una Paula Arcos que es todo talento (27-10, min. 45).

La victoria para España estaba asegurada con fiesta incluida en las gradas y ya lo único que faltaba era esperar a ver hasta dónde podía llegar la diferencia, que llegó a ser de 20 goles después del tanto de la pivote Tchapchet. La potentísima jugadora nacida en Yaoundé se mostró imparable para la defensa griega (32-12, min.52).

Las 'Guerreras' saludan al público tras su clarísima victoria / EFE

A pesar del vendaval ofensivo, también hubo protagonismo para Nicole Wiggins. La portera del Super Amara Bera Bera se convirtió en un muro ante los intentos de Grecia y desató los aplausos de la grada con una parada meritoria en un contraataque heleno en el que parecía imposible evitar el gol.

Sus paradas las aprovechó la lateral María Prieto para plantarse delante de la portera griega Kepesidou con su habitual velocidad y aumentar una máxima diferencia que alcanzó los 23 goles y que finalmente se quedó en 20 tras un tanto de Mania y dos de Giannopoulou (35-15, min.60). Fue un partido de lo más plácido para las 'Guerreras'.