El Barça, a descansar al líder de la ASOBAL en el Palau

El Barça sigue inmerso en una inhumana vorágine de partidos que hasta la fecha no se está traduciendo en lesiones por el excelente trabajo del cuerpo técnico, incluido el preparador físico Francesc Pla y el emblemático doctor José Antonio Gutiérrez, 'Guti'.

Menos de 48 horas después de lograr una victoria vital en Champions en la 'caldera' del Eurofarm Pellister (30-34), el conjunto azulgrana recibe este viernes a las 21.00 horas (Esport3, Teledeporte y LaLiga+) a un Bidasoa Irun que lidera la Liga NEXUS ASOBAL con nueve puntos en cinco jornadas, al igual que el Bathco Torrelavega. Los azulgranas suman ocho en cuatro partidos.

El equipo que dirige Álex Mozas también viene de sumar dos puntos muy importantes en la Liga Europea en Rumanía ante el Potaissa Turda (33-34), pero jugó el martes y habrá tenido un día más de descanso. Eso sí, jugarán a domicilio y los blaugranas lo harán como locales.

El Barça, tras ganar al Eurofarm Pellister a domicilio / EFE

Los bidasotarras cuentan con el meta argentino exazulgrana Leo Maciel, con el lateral derecho chileno Rodrigo Salinas y con su hermano, el pivote Esteban Salinas que tantos problemas solía crear a Thiagus Petrus en defensa. Habrá que ver si la nueva defensa con Ludovic Fàbregas como pieza clave logra frenarlo.

El talento lo pone el central Gorka Nieto y el joven extremo derecho Xavier González, ex del Anaitasuna e internacional con los Hispanos a sus 20 años. Por su parte, Carlos Ortega tendrá que calibrar las rotaciones ante la fortaleza del rival en una buena oportunidad para que Domen Makuc confirme su eclosión y Petar Cikusa demuestre que los brotes verdes son reales.

El técnico azulgrana no ofrecerá la convocatoria hasta después del entrenamiento de este viernes a las 10.30 horas en la Ciutat Esportiva. ¿El motivo? Pues que la expedición tuvo que dormir en tierras macedonias y no aterrizó en Barcelona hasta las dos de la tarde de este jueves.

Rodrigo Salinas, un excelente lateral derecho / BIDASOA IRUN

Uno de los detalles más importantes de la victoria del miércoles en Bitola fue la excelente aportación del esloveno Domen Makuc, quien se erigió en protagonista en la segunda parte con mucho criterio, desborde de cara al gol y asumiendo un papel de líder. No paró de dar instrucciones a sus compañeros, entre ellos a Dika Mem.

"Lo más positivo de todo es la aportación de Domen, porque estuvo muy serio, sin pérdidas y resolutivo de cara al gol. Estoy muy contento por él", comentó Ortega sobre el ex del Celje. En este sentido, hay que recordar que el polivalente central disputa su último curso en el Barça antes de incorporarse la temporada que viene al THW Kiel.