Xavi Pascual, como un presidente de gobierno: "Es una cuestión de confianza"

Tras la dolorosa derrota en el Clásico, el Barça completó una semana perfecta con un trabajado triunfo en Liga Endesa contra Unicaja (97-91) que sigue a los triunfos europeos frente al Anadolu (78-71) y al Estrella Roja con prórroga (92-88).

Xavi Pascual ha conseguido otro pequeño 'milagro', levantando al equipo después de una mala racha que amenazó la estabilidad de la sección. Y lo ha hecho como los grandes entrenadores, sin fichajes ante la negativa del club, refugiándose en las piezas del vestuario y sacando el máximo rendimiento de cada uno de ellos.

Con jugadores como Juani Marcos o Miles Norris aportando cada vez más, fueron clave en los últimos minutos la recta final un Jan Vesely metido a triplista y Joel Parra con un triple y dos rebotes poderosos. "Con Jan llevamos un tiempo buscando más los espacios para su triple y lo está haciendo muy bien. Darío (Brizuela) ha tenido varios momentos importantes, pero al final estoy de acuerdo Joel y Jan han sido muy importantes", explicó.

Como si de un presidente de gobierno que se gana el respaldo del Parlamento, todo o casi todo es una 'cuestión de confianza'. "El equipo está sacando carácter y está cogiendo más confianza, porque va todo junto. Hay más jugadores con confianza y vamos a ir sumando gente a conforme sigamos ganando partidos. Es una semana importante para afrontar nuevos retos desde la confianza", dijo el técnico.

Xavi Pascual destacó el buen final de partido de Joel Parra / VALENTÍ ENRICH

Sobre el partido ante Unicaja, el míster barcelonista destacó que su equipo realizó "unos primeros 15 minutos brillantes y después hemos bajado un poco desde el puntod e vista físico y en mentalidad. Unicaja ha vuelto a entrar en partido, es un grandísimo equipo. Estamos bastante bien, aunque tenemos nuestras debilidades y a veces son difíciles de tapar".

Xavi Pascual destacó la importancia de ganar tres partidos "que han sido diferentes. Contra Efes tuvimos siempre cierto control y hoy hemos ido casi siempre por delante, pero se nos ha complicado. Y contra el Estrella Roja, fallamos bastantes tiros y entraron en el partido al final y nos llevaron a la prórroga. Ganar finales ajustados da mucha confianza y el equipo crece más".

Sobre la situación del equipo, el técnico ve al Barça "en crecimiento después del bache y todavía podemos hacerlo mejor. En el momento de la verdad veremos cómo están todos y hasta dónde podemos competir. Nos faltan cuatro partidos muy difíciles en Euroliga, el primero el jueves contra el Zalgiris. Y en la ACB tenemos que coger una buena posición para el play-off".

Pese a que no se alcanzó ni la cifra de 5.000 espectadores, el Palau fue clave en el último cuarto con el empate que firmó Chris Duarte (77-77). "En los tres partidos el público ha estado sensacional. Para nosotros es muy importante jugar en casa. La etapa mala coincidió con bastantes partidos fuera y uno en casa sin público. La gente nos ha ayudado muchísimo", concluyó.