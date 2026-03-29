LIGA ENDESA
Xavi Pascual, como un presidente de gobierno: "Es una cuestión de confianza"
El técnico se felicitó por una semana con tres victorias y cómo el equipo está ganando en seguridad y en carácter
Tras la dolorosa derrota en el Clásico, el Barça completó una semana perfecta con un trabajado triunfo en Liga Endesa contra Unicaja (97-91) que sigue a los triunfos europeos frente al Anadolu (78-71) y al Estrella Roja con prórroga (92-88).
Xavi Pascual ha conseguido otro pequeño 'milagro', levantando al equipo después de una mala racha que amenazó la estabilidad de la sección. Y lo ha hecho como los grandes entrenadores, sin fichajes ante la negativa del club, refugiándose en las piezas del vestuario y sacando el máximo rendimiento de cada uno de ellos.
Con jugadores como Juani Marcos o Miles Norris aportando cada vez más, fueron clave en los últimos minutos la recta final un Jan Vesely metido a triplista y Joel Parra con un triple y dos rebotes poderosos. "Con Jan llevamos un tiempo buscando más los espacios para su triple y lo está haciendo muy bien. Darío (Brizuela) ha tenido varios momentos importantes, pero al final estoy de acuerdo Joel y Jan han sido muy importantes", explicó.
Como si de un presidente de gobierno que se gana el respaldo del Parlamento, todo o casi todo es una 'cuestión de confianza'. "El equipo está sacando carácter y está cogiendo más confianza, porque va todo junto. Hay más jugadores con confianza y vamos a ir sumando gente a conforme sigamos ganando partidos. Es una semana importante para afrontar nuevos retos desde la confianza", dijo el técnico.
Sobre el partido ante Unicaja, el míster barcelonista destacó que su equipo realizó "unos primeros 15 minutos brillantes y después hemos bajado un poco desde el puntod e vista físico y en mentalidad. Unicaja ha vuelto a entrar en partido, es un grandísimo equipo. Estamos bastante bien, aunque tenemos nuestras debilidades y a veces son difíciles de tapar".
Xavi Pascual destacó la importancia de ganar tres partidos "que han sido diferentes. Contra Efes tuvimos siempre cierto control y hoy hemos ido casi siempre por delante, pero se nos ha complicado. Y contra el Estrella Roja, fallamos bastantes tiros y entraron en el partido al final y nos llevaron a la prórroga. Ganar finales ajustados da mucha confianza y el equipo crece más".
Sobre la situación del equipo, el técnico ve al Barça "en crecimiento después del bache y todavía podemos hacerlo mejor. En el momento de la verdad veremos cómo están todos y hasta dónde podemos competir. Nos faltan cuatro partidos muy difíciles en Euroliga, el primero el jueves contra el Zalgiris. Y en la ACB tenemos que coger una buena posición para el play-off".
Pese a que no se alcanzó ni la cifra de 5.000 espectadores, el Palau fue clave en el último cuarto con el empate que firmó Chris Duarte (77-77). "En los tres partidos el público ha estado sensacional. Para nosotros es muy importante jugar en casa. La etapa mala coincidió con bastantes partidos fuera y uno en casa sin público. La gente nos ha ayudado muchísimo", concluyó.
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