Brizuela y Vesely amarran una victoria clave antes de la 'guerra verde' en Kaunas

Apelando otra vez a su perfil más guerrero tras desperdiciar un 40-22 en el segundo cuarto, el Barça se impuso con merecimiento por 97-91 a Unicaja en un duelo de mucho voltaje en el que brillaron Darío Brizuela con 17 puntos (5/9 en triples) y Jan Vesely (18 puntos, siete rebotes y dos triples clave). Lo próximo será la gran batalla ante el Zalgiris en 'territorio verde'.

Barça - Unicaja (baloncesto, Liga Endesa), 29/03/2026 LIGA ENDESA BAR 97 91 UNI Alineaciones BARÇA, 97 (22+25+27+23): Juani Marcos (5), Kevin Punter (11), Joel Parra (8), Miles Norris (10), Willy Hernangómez (4) -cinco inicial-, Jan Vesely (18), Will Clyburn (10), Tomas Satoransky (8), Darío Brizuela (17) y Tornike Shengelia (6). UNICAJA, 91 (17+24+28+22): Kendrick Perry (10), Tyler Kalinoski (8), Jonathan Barreiro, Killian Tillie (5), Olek Balcerowski (18) -cinco inicial-, Chase Audige, Chris Duarte (11), Alberto Díaz (7), Emir Sulejmanovic (19) y Nihad Djedovic (13).

La importancia del choque había incluso aumentado en las horas previas, con las victorias de Asisa Joventut, Kosner Baskonia y UCAM Murcia. Aunque la derrota del Surbe Bilbao Basket aclara algo más las ocho primeras plazas, la lucha por la ventaja de pista en cuartos está más que abierta.

Los de Ibon Navarro se adelantaron por 6-8 con sendos triples de Killian Tillie y de Alberto Díaz, el alma de este equipo que sigue en reconstrucción tras alzar dos Copas del Rey, una Supercopa, dos Champions y dos Intercontinentales. Se sigue echando de menos a los Tyson Carter, 'Kam' Taylor y Dylan Osetkowski, así como a los lesionados David Kravish y Tyson Pérez.

Willy Hernangómez, defendido por Balcerowski / VALENTÍ ENRICH

Dos triples de Miles Norris y uno de Juani Marcos en una 'mandarina' a tabla dispararon a los locales al 20-10 con el tercer triple de Norris. Sin embargo, un triple del recién recuperado Chris Duarte y un mate del canterano blaugrana Sulejmanovic dejaron el marcador en 22-17 al final del primer cuarto.

El Barça se gustó en la primera mitad del segundo cuarto en un inicio impresionante de Darío Brizuela, ex de Unicaja, quien anotó tres triples seguidos en 92 segundos (31-20, min. 12:12). Satoransky y Shengelia lo relevaron y el electrónico adquirió tintes de escándalo con el 40-22 en plena zozobra visitante (min. 13:47).

Ibon Navarro paró el partido y Unicaja recuperó sus señas de identidad como por arte de magia. La defensa visitante mejoró y, con ocho puntos, el canterano barcelonista Nihad Djedovic enlazó ocho puntos para reducir esa desventaja casi hasta la mitad (42-31). Esa dinámica la mantuvieron hasta el descanso el bosnioherzegovino y Balcerowski (47-41).

Darío Brizuela, defendido por Kendrick Perry / VALENTÍ ENRICH

¿Recuperarían los locales su buena línea o se confirmaría la recuperación malagueña? Era una cuestión de ritmo, con Ibon Navarro pidiendo energía Xavi Pascual, calma y el control. Los primeros cinco minutos no aclararon nada. El Barça se fue con otro triple de Brizuela y una canasta de Vesely a pase de 'Sato' (56-45) y Perry culminó con un triple un 0-7 (56-52, min. 24:19).

A partir de ahí, concierto de pito (17 faltas en 10 minutos) y de tiros libres fallados (cuatro por bando) para que nada cambiase al final del cuarto (74-69). Eso sí, Kalinoski estaba con cuatro faltas. Unicaja estaba cómodo y Chris Duarte falló un triple para dar la vuelta al marcador con 77-75 en pleno 'atasco' local. Lo que sí hizo fue empatar con dos tiros libres (77-77, min. 33:14).

La antideportiva a Norris y el criterio arbitral encendieron el Palau, mientras que un triple de Brizuela y otro clave de Vesely situaron un +8 para el Barça (85-77, min. 35:17). En la recta final Vesely repitió con otro triple decisivo y Joel Parra acompañó el suyo de dos rebotes que aseguraron un triunfo de muchos quilates (97-91). Otra vez sufriendo. Otra vez vibró el Palau.