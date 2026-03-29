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Barça - Unicaja, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Sigue en directo el partido de la 24ª jornada de la Liga Endesa entre el Barça y el Unicaja

El Barça busca romper una racha de dos derrotas consecutivas en Liga Endesa

El Barça busca romper una racha de dos derrotas consecutivas en Liga Endesa / FCB

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Barça y Unicaja se miden este domingo, en encuentro correspondiente a la 24ª jornada de Liga Endesa, con ambos equipos luchando por meterse los primeros puestos en la clasificación

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