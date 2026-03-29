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Barça - Unicaja, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 24ª jornada de la Liga Endesa entre el Barça y el Unicaja
Barça y Unicaja se miden este domingo, en encuentro correspondiente a la 24ª jornada de Liga Endesa, con ambos equipos luchando por meterse los primeros puestos en la clasificación
Vamos a ver qué sucede en esta segunda mitad, aunque ahora llega unos minutos de descanso para todos...volvemos en muy poco!
El mejor anotador blaugrana es Norris, con 10 puntos y también el más valorado, con 13
Llegamos al descanso, con el Barça por delante, 47-41, en un segundo cuarto muy favorable para Unicaja en los minutos finales, aunque todavía se lo ha llevado el Barça, 25-24...
Unos tiros libres que le permiten al Barça romper esa dinámica tan negativa, que le llevará al descanso por delante, aunque con esos 16 puntos de renta regalados en los minutos finales del segundo cuarto
Parra falla el tiro libre, anota el segundo y también el tercero....47-41
Buena defensa del Barça en la última jugada....y cometen falta sobre Parra que tendrá tiros libres....
Barça ha entrado en barrena de juego, fallando y Unicaja sigue anotando, para meterse a solo cuatro! Un pacial de 3-15 que lo ha cambiado todo!
Otro balón perdido por el Barça!
Se acerca a ocho Unicaja....
El Barça ha perdido la brújula en estos minutos antes de llegar al descanso, y Unicaja tendrá dos tiros libres para reducir más la diferencia....vuelve Willy a la pista
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