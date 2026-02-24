Pascual, tajante con los fichajes: "No hay que darle más vueltas"

Xavi Pascual atendió a los medios de comunicación antes de que el Barça viaje a Bolonia para disputar el duelo de este miércoles en el pabellón de la Virtus. Un partido de Euroliga que cataloga como una "final" y en el que contará con el roster de la Copa en el Roig Arena. También quiso zanjar el asunto de unos posibles fichajes antes de final de temporada.

"Es un partido muy importante para nosotros y para ellos. Después de la derrota en Copa queremos ganar, inmediatamente. El equipo ha trabajado muy bien estos dos días y espero que tengamos una buena reacción a la hora del partido, porque una cosa es trabajar muy duro y otra cosa es que el partido nos salga bien, inició.

También confirmó que Punter, Vesely y Satoransky están disponibles para el choque. "Salían de la lesión y lógicamente hemos acelerado los tiempos para estar en la Copa, pero sin el riesgo de que pudieran lesionarse de nuevo. Ahora que han podido entrenar estos dos días, están los tres mucho mejor, y por lo tanto mucho mejor, porque a partir de ahora se notan muchísimas lesiones".

Kevin Punter estará disponible para el partido / Paco Calabuig

Sobre los ánimos en el vestuario, fue claro. "Bien, bien, bien, el equipo ha reaccionado bien. Siempre, un poco antes de la Copa, os dije que este partido era muy difícil de jugar, tanto si la ganas como si la pierdes. Y desde el primer día ya hemos hablado de que las temporadas, para mí, se dividen en tres bloques. El primer bloque es hasta la Copa. Hay un segundo bloque, ahora, que tenemos, si no me equivoco, son 24 partidos: 10 de Euroliga y 14 de ACB".

"Estos 24 partidos es el segundo bloque, donde se decide la clasificación de las Ligas regulares, si tienes opción de entrar al play-off, en qué posición si entras al play-off, o si tienes que jugar play-in. Y después hay la última parte de la temporada, que es una parte competitiva, pura, del play-off. Entramos en este segundo bloque de la competición, que es un bloque muy importante porque decide cuál es el futuro del siguiente", analizó.

Shengelia volverá a la que fue su casa / X

Por último, quiso dejar clara la posición del club respecto a los fichajes. "A nivel de plantilla la situación es la que es. No hay que dar más vueltas. No se puede fichar, ya está, se ha acabado. Somos los que somos, y con esto vamos, y estamos contentos, y vamos a tope, y ya está. Nosotros no le damos más vueltas a todo esto. Tenemos que seguir mereciendo el apoyo de la afición, que nos está apoyando de manera impresionante. Jugamos un partido contra Baskonia que durante 30 minutos tuvimos el partido controlado, y tuvimos diez minutos finales horribles. Tenemos que ir al siguiente partido y que no nos vuelva a pasar".

Palabras de Shengelia

Por el otro lado, será el regreso de Toko Shengelia a la que fue su casa durante cuatro años. "Sabemos que será un partido difícil. Bolonia está jugando muy bien cuando juegan en casa, con su afición. Estamos preparados para este tipo de partido y viajamos hoy para intentar ganar", comentó el georgiano.

"Pensar que la Virtus es fácil es un error. Han perdido tres de los últimos cinco partidos y las semifinales de Copa, por lo que cuanto más pierdes, más ganas tienes de ganar el siguiente partido. Están muy motivados para ganarnos y vamos a ir con todo. Físicamente nos veo bien", zanjó el ala-pívot, que buscará con el Barça una victoria que les mantenga en las posiciones altas de la tabla.