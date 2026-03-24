El Barça sonríe en Europa con una victoria agónica ante el Efes

El Barça no falló y se apuntó una victoria reñida y sufrida ante un Anadolu Efes que plantó cara hasta el final. Los de Xavi Pascual vencieron por 78-71 para apuntarse el 19º triunfo continental de la temporada y seguir así en la pelea por ocupar posiciones de Playoff. La alegría ante los turcos llevó la firma de Will Clyburn, que no tuvo piedad, y ante su antiguo equipo se fue hasta los 21 puntos, bien secundado por la pareja Shengelia - Vesely, que combinó 24 tantos. Ercan Osmani anotó 18 puntos para los de Pablo Laso, pero resultaron estériles.

Tornike Shengelia llevó la iniciativa del Barça durante los primeros minutos de encuentro. El ala-pívot georgiano castigaba al exazulgrana Rolands Smits, y tras un par de acciones bajo el aro, llegó un triple del '23' para el 9-4. Nick Weiler-Babb también disparaba desde el 6,75 para Efes, pero la irrupción en partido de Darío Brizuela sirvió para darle continuidad al acierto del 'Toko'.

Tornike Shengelia, ante Anadolu Efes / Valentí Enrich

Shengelia y Brizuela arrancaron inspirados

El donostiarra sumó cinco puntos consecutivos en un abrir y cerrar de ojos, pero un triple de P.J. Dozier cerró el primer asalto con un +4 para el Barça (19-15). Otro acierto exterior de la 'Mamba Vasca' permitía que el cuadro catalán siguiese con una cómoda renta en el electrónico (25-18), pero entonces llegó la reacción de los de Laso.

Dos aciertos exteriores de Rodrigue Beaubois y Weiler-Babb, más una acción de dos de Smits, situaron a los turcos a tan solo dos tantos (28-26). El Barça se diluía en pista, pero tras la canasta del letón, hubo un tiempo muerto televisivo que Pascual aprovechó a las mil maravillas.

Xavi Pascual, en el partido ante Efes / Valentí Enrich

Gran reacción azulgrana

Kevin Punter iba engordando su casillero anotador, Willy Hernangómez anotó un 2+1 y Tomas Satoransky anotó un triple desde la esquina que obligó a Laso a detener el choque. 'Sato' se llevó el cariño de la grada, que coreó su nombre tras la canasta exterior. No se detuvo el Barça, y tras un par de acciones de Will Clyburn y de Shengelia, la ventaja local se fue hasta los 14 puntos.

Dozier se volvió a apuntar el último acierto del periodo, y el Barça se marchó a vestuarios con un 42-30 que ya empezaba a reflejar de manera más fiel la superioridad que se estaba viendo en pista.

Ercan Osmani trató de liderar la remontada de Efes, pero Clyburn y Shengelia seguían a lo suyo. Además, el georgiano dejó una de las jugadas del partido en la que le bailó a Smits con un sensacional juego de pies en la pintura. Jan Vesely se animaba desde el 6,75, y la sensación de control de partido por parte del Barça se mantenía en el tercer cuarto (53-42).

Efes vuelve a partido

Pero los últimos compases de periodo fueron un desastre para el conjunto azulgrana. Willy desesperó a Pascual y a un Palau que le pitó cuando el de Gavà lo mandó al banquillo. Osmani seguía haciendo de las suyas, y tras dos canastas seguidas, Efes se colocó a tan solo tres puntos (55-52).

Joel Parra y Kevin Punter, durante el Barça - Efes / Valentí Enrich

Al asalto final se entró con un +3 para el Barça (57-54). El acierto bajaba y la tensión subía, algo que hizo que Laso se llevase una técnica por protestar. Empezaba a costar sudor y lágrimas anotar, pero un triple y dos libres de Clyburn mantenían en cabeza al Barça (66-60).

Emoción hasta el final

A Vesely no le tembló el pulso en los momentos decisivos del choque con dos suspensiones marca de la casa. El acierto de Clyburn desde la personal acercaban al Barça a la victoria, pero Efes no bajaba los brazos. A minuto y medio para el final, el electrónico reflejaba un apretado 72-67.

Weiler-Babb situó a Efes a golpe de triple a 36 segundos para el bocinazo final (74-71), pero Clyburn y Satoransky resolvieron desde la línea de personal. 78-71 y nueva 'final' el viernes ante Estrella Roja.