El Barça entierra otra ‘crisis’...¿será la última?

La victoria del Barça ante Unicaja cierra una semana muy refrescante y positiva para este Barça al que le quemaban los encuentros y las derrotas consecutivas y que le habían llevado a una situación límite. Como es normal, los nervios se dispararon estos días dentro de la sección y por supuesto en la pista, dónde los jugadores no encontraban el camino, llegaba la desconfianza y todo parecía muy cuesta arriba.

A pesar de que todas las luces rojas encendidas, el equipo ha encontrado una nueva ‘vida’ en una semana muy complicada y que ha sabido sacar con muy buena nota. El equipo se ha revelado a todo lo que le está sucediendo y quiere mostrar a todo el mundo que van a seguir compitiendo hasta el final.

La clave ahora, cuando han vuelto a coger confianza y ritmo de victorias, es no volver a entrar en una dinámica negativa, y el objetivo es acabar de mantener ese nivel de esfuerzo y acierto para cerrar la clasificación para los play-offs de la Euroliga, el primer gran reto que tienen ahora.

Xavi Pascual, decepcionado por lo vivido en las últimas derrotas, ha logrado mantener al equipo junto, creyendo que todavía es posible alcanzar los objetivos marcadoS, y por ello merece también un aplauso. Un entrenador que exprime al máximo a sus hombres, y que siguen creyendo a pesar de que saben algunos que quizá su recorrido en el Barça está viviendo sus últimos encuentros.

Pero la realidad es que todavía hay temporada, y ahora toca esperar que no vuelvan a vivir una mala racha de derrotas, porque está en juego lo más importante y la obligación del Barça es estar con los mejores a pesar de todas las circunstancias adversas que ha vivido este grupo, especialmente en forma de lesiones.