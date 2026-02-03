Xavi Pascual y el peligroso 'bloqueo' del Barça

Xavi Pascual habló claro tras la derrota del Barça por 78-82 en la Euroliga a manos del líder y campeón Fenerbahçe en un partido que vino marcado por el desacierto local con mención especial para Will Clyburn (1/12 en tiros) y por los desajustes defensivos. El de Gavà valoró positivamente la reacción del equipo en el último cuarto y destacó que hay "dos o tres jugadores que no están en su mejor momento".

"Entramos en el partido demasiado tarde. En el primer cuarto empezamos con buenas acciones, pero no anotamos tiros abiertos y nos bloqueamos por esto. Siempre hemos ido jugando por debajo y con nervios, pero en el último cuarto luchamos hasta el final con carácter e incluso tuvimos opciones para ganar. Cambiamos el partido, pero acabamos con malas sensaciones", explicó el técnico azulgrana.

"No acabo de encontrar explicación. Entramos bien y tiramos 20 veces más que ellos. Si no estás acertado no puedes ganar, pero otra cosa es bloquearte y dejar de hacer las cosas. Y eso es un poco inexplicable en un equipo que si alguna cosa tiene es experiencia. No puede pasar lo que ha pasado hoy. Con un cinco inicial con tanta experiencia. En los primeros 20 minutos no hemos utilizado las faltas para nada. Hemos estado fuera", prosiguió.

"Las derrotas pasadas nos han bloqueado un poco. El guion perfecto era para ellos, metiéndolo todos mientras nosotros fallábamos y con tres derrotas seguidas. Nosotros no hemos puesto lo que había que poner, porque si te quedas solo y fallas, estás en el poste bajo y fallas, lo que tienes que hacer es agarrarte a la pista y el equipo se ha bloqueado. Es la peor sensación desde que estoy aquí", se lamentó Xavi Pascual.

Shengelia atraviesa un momento de dudas / GORKA URRESOLA

En cuanto a los 30 segundos que jugó Willy Hernangómez y a los dos minutos en Murcia, el técnico lo justificó como "una situación circunstancial de partido. Ellos han estado con pequeños todo el rato, atacando con cinco abiertos y él sufre más en estas situaciones, pero no hay ningún problema con él. Hay que recuperarlo, porque ha sido importante hasta ahora".

Sobre Shengelia, el catalán admitió que es uno de los que están "en un momento bajo. Es muy importante para nosotros por todo y hay que ayudarlo a recuperarse. A los que tienen mucho compromiso les cuesta más cuando no están bien, porque se aprietan mucho a ellos mismos, quieren hacer mucho y la frustración es mayor. Tienen que volver poco a poco".

El recién recuperado Clyburn no tuvo su día y el míster explicó que todo es "relativo. Contra Olympiacos regresó y lo hizo muy bien, el otro día en Murcia estuvo muy bien en la primera parte y hoy no ha estado acertado. El acierto no depende solo del físico. En la primera parte estaba fresco y ha tenido tres tiros solo que no acostumbra a fallar. Está cada vez mejor, va cogiendo la forma. Es muy importante para nosotros y debe seguir tomando decisiones".

"Nos tenemos que recuperar a todos los niveles, físico y psicológico. Las derrotas hacen daño, porque entras en una dinámica mala y eso te condiciona. Las dinámicas pesan. Es verdad que ellos han tenido un día y medio más de descanso, pero sobre todo lo que nos ha pesado psicológicamente ha sido la derrota en Murcia. Nos hizo daño, porque acumulas tres seguidas y ya van cuatro", concluyó Xavi Pascual.