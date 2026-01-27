Will Clyburn, el 'fichaje' más esperado para Xavi Pascual

Tras disfrutar este pasado lunes de un merecido día de descanso, el Barça vuelve hoy martes a los entrenamientos para empezar a preparar uno de los partidos más exigentes de la temporada como es la visita al Olympiacos. El jueves, a partir de las 20:15h (CET), Xavi Pascual y sus jugadores visitan el Pireo con el claro y ambicioso objetivo de batir al equipo de Georgios Bartzokas, con el que pugnan en la parte alta de la clasificación de la Euroliga.

Un partido al que el Barça llegará tras haber cogido algo de aire al haber afrontado cinco partidos en 10 días saldados con tres triunfos y dos derrotas, el último tropiezo el pasado domingo en el Palau ante La Laguna Tenerife por 82-89. Un partido, el primero de ACB en el que Xavi Pascual cedió tras su regreso al conjunto azulgrana, que no tuvo consecuencias a nivel clasificatorio y que hizo que el Barça fuese cabeza de serie para la Copa al terminar la primera vuelta de la Liga Endesa en tercera posición.

Laprovíttola, en una acción del encuentro ante La Laguna Tenerife / FCB

Partidos exigentes por delante

Tras celebrarse el sorteo de Copa y conocer a su rival, el Barça aparca su cita en el Roig Arena del próximo febrero para centrarse en los próximos compromisos. Serán exámenes de nivel ante rivales, esta misma semana, de la entidad de Olympiacos y UCAM Murcia, con ambas citas a domicilio, o el regreso de Sarunas Jasikevicius y su Fenerbahçe al Palau el próximo martes.

Encuentros en los que Xavi Pascual podría tener una gran y esperada noticia como es la del regreso al equipo de Will Clyburn. Un 'fichaje' de nivel que llegaría tras más de un mes de ausencia, tras aquella lesión muscular sufrida en el partido de las tres prórrogas ante Baskonia. Una lesión, en el bíceps femoral de su pierna derecha, con la que el club se marcó un periodo de baja de seis semanas.

Will Clyburn y Xavi Pascual, tras el partido de Euroliga ante Asvel / Dani Barbeito

Clyburn deja atrás su lesión

Y los plazos se han cumplido según lo previsto. Este viernes se cumplirá ese mes y medio de ausencia, y por lo pronto, Clyburn ya se ejercitará este martes con el resto del grupo. En los últimos días, el alero estadounidense ya recuperó el trabajo individual en la pista del Palau para ir recuperando sensaciones. Se vio a un Clyburn a buen nivel físico, pero siempre con esa cautela de no correr riesgos ni precipitar su vuelta antes de tiempo.

Las próximas sesiones de entrenamiento, tanto la de este martes como la del miércoles, será clave para determinar si Clyburn viaja a Grecia junto al resto de la expedición azulgrana, o bien se espera hasta el domingo para que reaparezca en el Palacio de los Deportes de Murcia (19h CET).

Will Clyburn, ante Baskonia / Dani Barbeito

Así le ha ido al Barça sin Clyburn

Sin Clyburn, el Barça ha disputado 14 partidos que ha cerrado con un balance de 10 victorias y cuatro derrotas. Su ausencia ha permitido a Miles Norris entrar en dinámica del equipo, y las buenas prestaciones del ala-pívot estadounidense han permitido que no se eche tanto de menos a su compatriota.

Clyburn regresará con la voluntad de retomar su actividad en el equipo al mismo nivel que exhibió antes de su lesión. Confirmado como uno de los mejores fichajes en el baloncesto europeo del pasado verano, el '21' azulgrana promediaba 11 puntos y 4,3 rebotes por partido en Liga Endesa, mientras que en Euroliga elevaba sus registros hasta los 14,4 tantos y 4,2 capturas por duelo. Pascual se frota las manos con su regreso, pero en su mente ya vuelve a estar ese 'problema' de tener que descartar a uno de los extracomunitarios (Myles Cales, Miles Norris o el propio Clyburn) para los partidos ACB.