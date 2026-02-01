Un Barça negado en el tiro libre sucumbe en Murcia

El Barça agudizó su bache de resultados tras sumar su tercera derrota consecutiva. Tras ir por delante en el marcador durante 38 minutos y medio, UCAM Murcia culminó la remontada para acabar llevándose el partido por 84-83, liderado por unos extraordinarios Davontae Cacok (23 puntos) y David DeJulius (19) que llevaron la batuta en ataque del cuadro de Sito Alonso. El conjunto azulgrana vivió una noche fatídica desde el tiro libre, fallando nueve lanzamientos, cinco de ellos en el último cuarto. Nico Laprovittola, con 15 puntos, fue el máximo realizador de los catalanes que quedan con 12 victorias y seis derrotas, viendo como Real Madrid y Valencia Basket se alejan en la clasificación.

El primer cuarto del Barça fue uno de los mejores desde el regreso de Xavi Pascual a la disciplina azulgrana. Conocedores de esa necesidad de arrancar bien en la exigente pista murciana, los visitantes se apuntaron la primera ventaja importante del choque gracias al acierto exterior de Will Clyburn y al buen trabajo de Youssoupha Fall, titular ante UCAM y que aprovechó la oportunidad (5-12).

Gran arranque azulgrana

La conexión entre el pívot senegalés y Nico Laprovittola causaba una gran fuga de agua en la pintura de Sito Alonso. Pero es que el exterior argentino penalizaba también desde más allá del triple. Llegó a mandar el Barça por 16 tantos de diferencia en el periodo inicial, pero un par de aciertos exteriores de Jonah Radebaugh recortaron la ventaja del conjunto catalán tras el primer asalto (18-30).

Nico Laprovittola, en el partido de Liga Endesa ante UCAM Murcia / ACB Photo - Javier Bernal

Cacok firmó un gran partido en la pintura

David DeJulius, una de las referencias de UCAM Murcia, entró fatal al partido y llegó a acumular un -7 de valoración, pero logró reengancharse al duelo con un 2+1 (23-36). Pese a ello, Davontae Cacok era de los pocos recursos regulares en ataque para el equipo local, y con dos tiros libres suyos, UCAM se situó a siete puntos (34-41).

El Barça seguía dominando con cierta comodidad, con Kevin Punter irrumpiendo en el choque con un par de triples. El local Toni Nakic se apuntó la última canasta de la primera mitad desde la línea exterior, y pese a conceder algún punto más que en los 10 minutos iniciales, Pascual y sus jugadores se marcharon a vestuarios con nueve puntos de ventaja (42-51).

Davontae Cacok, en el partido de Liga Endesa ante el Barça / ACB Photo - Javier Bernal

Salió bien el Barça al tercer cuarto, con aciertos en las primeras acciones ofensivas. Un mate de 'Toko' Shengelia volvió a elevar la diferencia azulgrana por encima de los diez tantos (49-60), pero entonces llegó la reacción murciana: parcial de 10-2, con un triple de Dylan Ennis, que prácticamente evaporó la ventaja visitante, y que obligó a Pascual a detener el choque: Murcia había llegado al partido (59-62).

Necesitaba volver cuanto antes al duelo el Barça, y el cuadro azulgrana tomó algo de oxígeno desde la personal. El +7 (61-68) con el que se cerró el tercer periodo fue una gran noticia, pero todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Entre las tareas pendientes, la de tratar de frenar a un Cacok que entró al asalto final con 23 puntos y cinco rebotes.

Will Clyburn, en el partido de Liga Endesa ante UCAM Murcia / ACB Photo - Javier Bernal

El Barça no pudo empezar peor el último cuarto. En un abrir y cerrar de ojos, parcial de 7-0 para igualar la contienda, y unas malas sensaciones que frenaron Tomas Satoransky y 'Lapro' con un par de acciones consecutivas. Conseguía abrir algo de distancia el cuadro azulgrana, pero DeJulius ya hacía minutos que se empezaba a parecer al enorme jugador que está maravillando en Murcia, y que con dos triples consecutivos, situó el empate a 76 a tres minutos y medio para el final.

Desastre con los tiros libres

En los 30 segundos posteriores se confirmó una pésima noticia para UCAM, como fueron la cuarta y quinta personal de un Cacok que se perdió las últimas acciones del partido. Cuando más quemaba el balón, 'Lapro' se echó el equipo a la espalda logrando un sensacional 2+1 que sabía a gloria a dos minutos para terminar el duelo (76-82). Pero DeJulius, desatado en el triple, puso el 81-82 a medio minuto para el final. 'Lapro' fue a la línea de personal, perdonando un libre, y Murcia, con un acierto exterior de Nakic, se puso por primera vez por delante en el marcador (84-83) desatando la locura en el Palacio y encendiendo las alarmas de un Barça al que le quedaban 13,6 para lograr la canasta de la victoria.

Vesely forzó una personal a nueve segundos para la bocina final, pero confirmó la pésima noche del Barça desde la línea del tiro libre (12/21 57%) errando los dos lanzamientos. Tuvo una última posibilidad el Barça, con un tiro abierto de Punter y un lanzamiento a la desesperada de Vesely, pero no hubo manera. Tras perdonar en exceso acciones sencillas, el conjunto azulgrana se la pegó en Murcia (84-83) y a pocas horas de reencontrarse con Sarunas Jasikevicius y su Fenerbahçe, sumó su tercera derrota consecutiva.