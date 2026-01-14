Willy Hernangómez lo tiene claro: "Barcelona es mi casa y no veo otro sitio"

Xavi Pascual ha dado la vuelta al Barça en apenas dos meses y uno de los principales protagonistas desde su llegada es sin duda Willy Hernangómez. En su última temporada de contrato, el madrileño ha transformado las críticas en alabanzas desde el trabajo en silencio.

El club realizó un gran esfuerzo en el verano de 2023 y acabó reclutándolo de New Orleans Pelicans (NBA), donde por diversas circunstancias no tuvo el protagonismo deseado después de su magnífico Eurobasket en 2022. Eso le afectó mucho y lo animó a volver a Europa, aunque ha tardado demasiado en volver por sus fueros... algo que está consiguiendo por fin.

Willy Hernangómez estuvo muy cercano con SPORT en el Palau y se mostró abierto a seguir en el Barça (acaba contrato en junio), pero no piensa en ello y se centra "en volver a ganar en Madrid" el viernes en Euroliga. El hermano mayor de Juancho y de Andrea no rehuyó nada.

¿En qué momento está a cuatro meses de cumplir 32 años?

Bien, en un año nuevo. He empezado con una mentalidad mucho mejor, me siento muy motivado y estoy muy feliz, disfrutando mucho y con el tanque cargado de gasolina.

Willy Hernangómez, en el Palau con SPORT / ORIOL RUBIO

¿Cuánto tiempo hace que no se sentía así físicamente y en cuanto a confianza?

Bastante. Las cosas pasan por algo y se aprende de todo. Cuando has pasado por esas etapas complicadas, valoras y disfrutas muchísimo más los momentos buenos. Cuando estás en un buen momento como ahora, lo que quieres es trabajar más para que dure lo máximo posible.

¿Se reprocha algo?

Nadie es perfecto. Seguro que he tenido fallos y ha aprendido de ellos, que es lo más importante en la vida. Aprender, corregir esos errores y no repetirlos. Estoy contento, porque he trabajado mucho para alcanzar mi mejor versión o para estar en el buen camino.

¿Cómo llevan las piernas el desgaste de la temporada?

Bien, contento de poder estar cansado y de estar jugando muchos minutos. Cuando lo das todo y disfrutas, tampoco te cansas tanto. Aún falta lo mejor de la temporada. Son momentos de de agachar la cabeza y de no mirar más allá del siguiente entreno y del siguiente partido.

¿Cómo era su vida en el Barça cuando incluso no jugaba ni un minuto?

Tienes que tener mucha paciencia. A todos nos gustaría que las oportunidades llegasen más rápido, pero yo siempre he trabajado mucho, nadie me ha regalado nada y al final llega tu momento. Hay días que estás más cabreado, pero sabes que llegará la oportunidad y hay que aprovecharla.

Willy Hernangómez, haciendo malabarismos con el balón / ORIOL RUBIO

¿Cómo está su salud mental?

Muy bien. Sin nada negativo y para eso es importante que disfruto con lo que hago...

...no hace tanto dijo estar "perdiendo el amor por el baloncesto"...

Sí, sí. Igual que trabajamos físicamente y técnicamente para mejorar como jugadores, también necesitas un apoyo constante que sepa guiarte y ayudarte. Es una manera de entrenarte y de ser mejor como jugador y como persona. Me costó buscar esa ayuda, pero cuando la encuentras y ves que va funcionando, entiendes lo importante que es.

¿Hasta ahora no había vuelto a ser usted?

Puede ser, sí. Me siento totalmente el Willy que quiero ser, el que me gustaría que viese la gente, que vean que soy un chico que disfruta y se lo pasa bien, que se deja la piel.

¿Cómo es su relación con Juancho?

Muy buena. Somos los mejores amigos. Nos vemos siempre que podemos y en verano intentamos estar el máximo tiempo juntos, aunque cada uno va teniendo su familia y su vida. Nos necesitamos y nos apoyamos en todo. En estos años duros siempre estuvo ahí animándome. Él también tuvo un tiempo malo cuando volvió a Europa y acabaron ganando la Euroliga (con el PAO). Cuando mi hermano es feliz, yo también lo soy.

Willy Hernangómez está muy a gusto en el Barça / ORIOL RUBIO

¿No hay hermano mayor?

Hombre, el mayor soy yo, pero tienes razón... no hay hermano mayor. Para unas cosas está él, para otras yo y para otras mi hermana pequeña (Andrea), que muchas veces es la que hace de hermano mayor.

¿Cómo ha cambiado su juego con el nuevo entrenador?

Es una nueva oportunidad que me está cuadrando genial con lo que soy como persona y con lo que necesito como jugador, una oportunidad para darlo todo, para disfrutar y para ganar títulos con el Barça después de dos años sin ganar nada. Me gusta la exigencia y la disciplina, las necesito. Siento que cada día estoy siendo mejor jugador y mejor persona. Es una pasada.

Otros equipos de Euroliga tienen nuevo entrenador, pero no ha habido este cambio...

Ha sido un cambio total en la dinámica. Somos los mismos jugadores y el mismo vestuario, pero la manera de trabajar de Xavi (Pascual) y de Íñigo (Zorzano) está siendo perfecta desde el primer día por cómo nos exigen, por cómo entrenamos y por cómo competimos. Se nos ve cómo disfrutamos y cómo nos apoyamos. Estamos siendo una familia y el equipo es lo más importante.

¿Cómo es su relación con el míster?

Excepcional desde el primer día con él y con Íñigo. Estoy siendo una esponja, porque sé que tiene razón siempre y hace todo por el bien del equipo y por el mío. Cuando ves que alguien se preocupa así, para el jugador es una motivación tremenda. Ellos me corrigen cuando no lo hago bien e intento aprender para ser mejor y no cometer ese mismo fallo... o cometer menos.

Willy Hernangómez, durante la charla con SPORT / ORIOL RUBIO

Acaba contrato en junio. ¿Qué planteamiento se hace?

Primero, ganar otra vez en Madrid, que será muy difícil. Después, ganar en Burgos para ser cabezas de serie en la Copa y no pienso más allá. Estoy disfrutando de cada entreno, de cada partido, de cada viaje y estoy muy contento con el proyecto que hay en el club. Tengo que seguir trabajando así, hacerlo lo mejor posible e intentar ganar títulos, que es para lo que vine. Ya hablaremos en un futuro. ¿Qué pasará? Estoy supercontento en Barcelona e insisto en que me encanta este proyecto, así que... bueno, nunca se sabe.

¿Alguien del club ha hablado con usted últimamente?

Nada más allá de que tengo que estar aquí a las nueve y media para hacer la sesión individual. No pienso en eso, porque no me ayudará a mí ni a nadie el pensar en qué pasará. Todo llegará a su tiempo y no es sólo lo que yo quiera, también es la idea del club. Así que bueno... ¡ojalá!

¿Ha contactado con otros clubs?

Yo de lo único de lo que hablo es del siguiente partido. Nunca he sido así, nunca pienso más allá. Sé que acabo contrato, pero estoy disfrutando tanto que no me importa. De verdad, ahora lo único que quiero es ganar en Madrid y después en Burgos. Y cuanto más ganemos y mejor trabaje, todo irá mucho mejor, ¿no? Lo que importa es cómo acabe la temporada, pero estoy feliz en el Barcelona, tengo aquí mi vida y mi familia. Barcelona es mi casa y no veo otro sitio.

¿Su voluntad sería la de quedarse?

Claro. Estaría encantadísimo de seguir con este proyecto nuevo que lleva dos meses y de seguir disfrutando como ahora. Y ganar títulos, que han sido dos años muy malos que ya han pasado y hay que pensar en lo nuevo que tenemos. Como dice Xavi, esto es el Barça, tenemos que ser primeros en todo, tenemos que ganarlo todo y es lo que vamos a hacer.

Willy Hernangómez quiere ganar títulos con el Barça / ORIOL RUBIO

¿Qué supondría volver a ganar en Madrid menos de dos semanas después?

Estamos trabajando para eso y sería una hazaña muy difícil. Es un Clásico, es nuestro rival y para mí es muy especial. La primera vez estaba más nervioso por el recibimiento, pero de todo se aprende. También trabajo para jugar mejor contra ellos e insisto, vamos a por la victoria.

¿Tiene ganas de levantar su primer título con el Barça?

Estoy deseando ganar títulos. Hay que seguir trabajando, porque cada día estamos mejor y en un mes tenemos la primera oportunidad, la Copa del Rey. Será muy difícil y lucharemos por ser cabezas de serie en Valencia. Iremos con todo y ojalá lo consigamos. Tengo tantas ganas...

Es embajador de One Team Euroleague. ¿Qué supone formar parte de este programa?

Es muy especial y me hace mucha ilusión. Lo más importante en esta vida es ayudar a los demás, cuidar a los amantes del basket y a todos los que nos apoyan, sobre todo a los más pequeños y a los que no tienen las mismas oportunidades. Tenía muchas ganas de poder transmitirles mi experiencia, mi positividad y también de aprender de ellos. Es un proyecto muy bonito de la Euroliga que había visto de lejos con compañeros de equipo y con mi hermano.