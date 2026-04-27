Baloncesto
Nueva exhibición de Mohamed Dabone con el Barça: imparable en el Campeonato de España junior
La joven promesa de la cantera azulgrana sigue marcando diferencias ante los grandes talentos del baloncesto nacional
El desembarco del equipo junior del Barça en el Campeonato de España de la categoría roza la perfección. Álvaro Salinas y sus jugadores han llegado a Huelva en busca del que sería el tercer título estatal consecutivo, y los dos primeros encuentros no dejan dudas: el equipo azulgrana es uno de los grandes favoritos para hacerse con el torneo.
En la jornada inaugural, el Barça superó al Estudiantes por un contundente 57-99. Un +42 que este lunes se ha visto ampliado a un +55 en la 'paliza' de los de Salinas al Obradoiro por 50-105. Un partido en el que el técnico azulgrana ya pudo contar con Sayon Keita y Nikola Kusturica, que se desplazaron a Andalucía tras la victoria del senior en Vitoria ante Baskonia (92-95) en un duelo en el que el alero serbio firmó una gran actuación.
Sayon Keita y Kusturica ya se encuentran con el junior
Keita ha aterrizado a lo grande en el torneo, y ante los gallegos se fue hasta los 23 puntos y tres rebotes. Por su parte, Kusturica ya rozó las dobles figuras con una estadística muy completa: 12 tantos, siete capturas, cuatro asistencias y tres tapones para 23 créditos de valoración.
También están rindiendo a gran nivel otros jugadores interiores del equipo, como Mo Keita, que en los dos primeros partidos ha promediado 20,5 puntos, y Joaquim Boumtje Boumtje, que está en 14,5. Ahora bien, un torneo más, uno de los grandes nombres que vuelve a brillar y a demostrar su enorme potencial es el de Mohamed Dabone.
Dabone vuelve a ser protagonista en el baloncesto formativo azulgrana
El de Burkina Faso sigue quemando etapas en el baloncesto formativo a un ritmo endiablado. No hay que olvidar que, a sus 14 años, no compite en la categoría que le correspondería en cuanto a la edad. Pero sus capacidades y su físico le están permitiendo marcar diferencias en este arranque de Campeonato de España.
El '60' azulgrana ha empezado a lo grande y es uno de los grandes argumentos que tiene el Barça para tratar de revalidar un título del que defiende corona. Ante Estudiantes y Obradoiro, Dabone no ha bajado de las dobles figuras: 19 puntos y 14 rebotes ante los madrileños y 17 tantos y 10 capturas contra los gallegos.
En total, el joven interior ha anotado 12 de los 15 tiros de dos puntos que ha anotado, está en un 75% de acierto desde la línea de personal (12/16) y hasta el momento no se está prodigando en exceso con el triple: ha errado el único tiro exterior que ha intentado.
Ya están clasificados para octavos
Este martes, a partir de las 12:30h (CET), el Barça cerrará su participación en la fase de grupos midiéndose a Baskonia. Ambos equipos han ganado sus dos primeros partidos y ya están clasificados para los octavos de final, pero el equipo que gane pasará en primera posición y se medirá el miércoles al tercero del grupo D, que podría ser Valencia Basket o la City of Badajoz Academy.
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