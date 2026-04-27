Nueva exhibición de Mohamed Dabone con el Barça: imparable en el Campeonato de España junior

El desembarco del equipo junior del Barça en el Campeonato de España de la categoría roza la perfección. Álvaro Salinas y sus jugadores han llegado a Huelva en busca del que sería el tercer título estatal consecutivo, y los dos primeros encuentros no dejan dudas: el equipo azulgrana es uno de los grandes favoritos para hacerse con el torneo.

En la jornada inaugural, el Barça superó al Estudiantes por un contundente 57-99. Un +42 que este lunes se ha visto ampliado a un +55 en la 'paliza' de los de Salinas al Obradoiro por 50-105. Un partido en el que el técnico azulgrana ya pudo contar con Sayon Keita y Nikola Kusturica, que se desplazaron a Andalucía tras la victoria del senior en Vitoria ante Baskonia (92-95) en un duelo en el que el alero serbio firmó una gran actuación.

Sayon Keita y Kusturica ya se encuentran con el junior

Keita ha aterrizado a lo grande en el torneo, y ante los gallegos se fue hasta los 23 puntos y tres rebotes. Por su parte, Kusturica ya rozó las dobles figuras con una estadística muy completa: 12 tantos, siete capturas, cuatro asistencias y tres tapones para 23 créditos de valoración.

También están rindiendo a gran nivel otros jugadores interiores del equipo, como Mo Keita, que en los dos primeros partidos ha promediado 20,5 puntos, y Joaquim Boumtje Boumtje, que está en 14,5. Ahora bien, un torneo más, uno de los grandes nombres que vuelve a brillar y a demostrar su enorme potencial es el de Mohamed Dabone.

Mo Keita está siendo uno de los jugadores más destacados del Barça en el arranque del Campeonato de España junior / ACB Photo - David Grau

Dabone vuelve a ser protagonista en el baloncesto formativo azulgrana

El de Burkina Faso sigue quemando etapas en el baloncesto formativo a un ritmo endiablado. No hay que olvidar que, a sus 14 años, no compite en la categoría que le correspondería en cuanto a la edad. Pero sus capacidades y su físico le están permitiendo marcar diferencias en este arranque de Campeonato de España.

El '60' azulgrana ha empezado a lo grande y es uno de los grandes argumentos que tiene el Barça para tratar de revalidar un título del que defiende corona. Ante Estudiantes y Obradoiro, Dabone no ha bajado de las dobles figuras: 19 puntos y 14 rebotes ante los madrileños y 17 tantos y 10 capturas contra los gallegos.

Mohamed Dabone, en un partido con el Barça / ACB Photo - Alejandro Meavilla

En total, el joven interior ha anotado 12 de los 15 tiros de dos puntos que ha anotado, está en un 75% de acierto desde la línea de personal (12/16) y hasta el momento no se está prodigando en exceso con el triple: ha errado el único tiro exterior que ha intentado.

Ya están clasificados para octavos

Este martes, a partir de las 12:30h (CET), el Barça cerrará su participación en la fase de grupos midiéndose a Baskonia. Ambos equipos han ganado sus dos primeros partidos y ya están clasificados para los octavos de final, pero el equipo que gane pasará en primera posición y se medirá el miércoles al tercero del grupo D, que podría ser Valencia Basket o la City of Badajoz Academy.