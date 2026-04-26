El Barça pasa página y acaba con Baskonia liderado por un valeroso Shengelia

El Barça olvidó la decepción europea tras apuntarse un duro y complicado triunfo en el Buesa Arena. Xavi Pascual y sus jugadores derrotaron por un ajustado 92-95 a Baskonia liderados por un gran Tornike Shengelia. El georgiano terminó ante su exequipo con 20 puntos, 14 de ellos conseguidos en la segunda mitad. Will Clyburn, con 16 tantos, y Kevin Punter y Jan Vesely, con 14 cada uno, completaron la anotación en un triunfo que les permite escalar hasta la cuarta posición en la clasificación de la Liga Endesa.

Baskonia - Barça (baloncesto, Liga Endesa), 26/04/2025 LIGA ENDESA BAS 92 95 FCB Alineaciones BASKONIA, 92 (20+25+24+23): Forrest (8), Villar (-), Radzevicius (-), Omoruyi (5) y Diakité (19) -cinco inicial-, Kurucs (15), Spagnolo (3), Simmons (25), Luwawu-Cabarrot (8) y Edwards (7). BARÇA, 95 (26+21+21+27): Marcos (11), Punter (14), Kusturica (6), Shengelia (20) y Vesely (14) -cinco inicial-, Núñez (3), Brizuela (5), Willy (4), Norris (-), Clyburn (16), Fall (2) y Parra (-).

El equipo catalán brilló en la primera mitad del cuarto inicial, en el que llegó a mandar por 16 puntos de diferencia (3-19). Fueron minutos que aprovechó Nikola Kusturica, titular en el Buesa, Kevin Punter, y un Juani Marcos que llevó de manera excepcional la batuta del equipo ante la ausencia de un Tomas Satoransky que fue baja por problemas lumbares.

Nikola Kusturica celebra una canasta en el Baskonia-Barça de Liga Endesa / ACB Photo - Aitor Bouzo

Un inicio prometedor

Parecía haber olvidado muy rápido el conjunto azulgrana el enorme mazazo de la eliminación europea en Mónaco del pasado viernes. Pero entonces, Tim Luwawu-Cabarrot entró en cancha y Willy Hernangómez relevó a Jan Vesely en el '5'. Y los números hablan por sí solos: los locales se colocaron a tan solo tres puntos (23-26) tras un triple de Rodions Kurucs en la primera acción del segundo cuarto.

La renta del Barça se evaporó en un abrir y cerrar de ojos, tanto por del desempeño del alero francés del Baskonia, como del exterior Kobi Simmons. Anotó de todas las maneras para cerrar la primera parte con 13 puntos, y su acierto contagió a sus compañeros, especialmente desde el triple. Se ajustó el partido, y Pascual pidió tiempo muerto después de un acierto exterior de Matteo Spagnolo (36-37).

Juan Núñez y Darío Brizuela, en el Baskonia-Barça de Liga Endesa / ACB Photo - Aitor Bouzo

Empezaron a acusar el cansancio

El bajonazo físico del Barça fue increíble, y el banquillo tampoco aportaba demasiado: 33-15 para Baskonia en la primera mitad. Pese a que el conjunto azulgrana no se parecía en nada al que había arrancado, los catalanes se marcharon al descanso con una ventaja de dos puntos (45-47). Pascual achacó ese descenso de prestaciones físicas para explicar las dos caras que mostró su equipo en la primera mitad, pero quedaban todavía 20 minutos que necesitaban una mejor versión del equipo para regresar a Barcelona con la victoria.

El arranque del tercer cuarto mantuvo la igualdad que se había visto mayoritariamente en la primera mitad. Fueron minutos en los que los locales se pusieron por delante en el marcador tras un parcial de 7-0 culminado con un triple de Kurucs (54-52), pero en los que el Barça logró reaccionar. Tornike Shengelia se echó el equipo a la espalda, y el georgiano castigaba con su físico cualquier acción de uno contra uno. Tras el 56-61, Paolo Galbiati detuvo el encuentro para tratar de ajustar la defensa de su equipo.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - Aitor Bouzo

Y el tiempo muerto fue efectivo. Kurucs empezó a encadenar acierto tras acierto, y Simmons anotó un 3+1 que situó la máxima hasta el momento para los vitorianos (63-65). Un Baskonia que, tras anotar 24 puntos en el cuarto, entró al asalto final con una ventaja mínima (69-68) tras una acción sobre la bocina de Mamadi Diakité. Lejos de volver a recuperar de nuevo la iniciativa en el marcador, Eugene Omoruyi, con cinco puntos seguidos, obligaba a Pascual a parar el choque, ya que al Barça no le salía nada (76-72).

Shengelia despierta al Barça

Y la respuesta llegó desde el triple. Acertó Marcos con uno frontal desde ocho metros, y Vesely y Brizuela se unieron a la fiesta. No estaba dispuesto a tirar el encuentro el Barça, y una gran canasta de Shengelia culminó la reacción azulgrana: 78-83 a falta de cuatro minutos. Del cuarto al tercero, festival del equipo catalán liderado por el georgiano, con cinco puntos seguidos que situaban el +10 en el marcador (78-88).

Parecía que Baskonia sacaba la bandera blanca, pero cinco puntos seguidos de Diakité situaron al equipo vasco a tan solo tres puntos (89-92) a falta de 25 segundos. Clyburn no perdonó desde la línea de personal, pero tras dos aciertos de Simmons también desde el 4,60, Marcos no fue capaz de poner el balón en juego y el cuadro de Galbiati tuvo, a falta de 12,4 segundos, balón para empatar el encuentro y mandarlo a la prórroga (91-94).

Forrest pudo mandar el partido a la prórroga

Luwawu-Cabarrot anotó el primer libre, tiró a fallar el segundo y fue Clyburn el que capturó el rebote. Perdonó el primero el '21' azulgrana, pero no el segundo (92-95). Trent Forrest tuvo un triple para mandar el encuentro a la prórroga, pero no entró. 19º triunfo en Liga Endesa para un Barça que escala hasta la cuarta posición tras superar a los vitorianos en la clasificación.