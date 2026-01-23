Joel Parra, el 'guerrero' del Barça contra el temible poderío físico del ASVEL

El Barça afronta un difícil duelo en la pista de un rival que suele complicarle la vida. Penúltimo con seis triunfos, el ASVEL venció a los azulgranas en sus dos últimas visitas y este viernes quiere repetir la historia (20.45 h).

Los azulgranas cayeron en el Astroballe por 76-72 con Roger Grimau en el curso 2023-24 y en el pasado con Joan Peñarroya perdieron por 100-94. Y con Saras hubo victoria gala en el Palau en el curso 2022-23 por un punto (74-75).

¿Por qué sufre tanto el Barça contra los de Villeurbanne? Sobre todo, por el gran nivel físico de un equipo al que le suele faltar talento, pero que es muy peligroso en factores clave el rebote, los robos o la agresividad defensiva.

Factor Heurtel

El ASVEL vive en una mala racha y ya no tiene a su gran estrella, un Nando de Colo que ha regresado al Fenerbahçe a sus 38 años y ha dejado huérfana una posición de base en la que ahora juega mucho... Thomas Heurtel.

El jugador al que el Barça dejó en Estambul en plena pandemia tras engañar al club para fichar por el Real Madrid y que voló a Barcelona en vano en 2024 para reforzar al equipo de Peñarroya (nunca lo hizo) viene de anotar 21 puntos y dar seis asistencias en el KO ante el Zalgiris (77-96).

Sin duda, el internacional 'bleu' tendrá más ganas que nadie de vengarse del Barça y colaborar a romper una mala racha de cuatro derrotas consecutivas.

¿El día de Parra?

De hecho, es el sexto mejor equipo de la presente Euroliga en rebotes ofensivos con 12,0 de media por los 11,5 de los azulgranas, el octavo en robos con 6,9 (el Barça es segundo con 7,4) y el tercero en tapones con 3,0 por partido.

En esta tesitura y con Will Clyburn a la espera de regresar a partir de la semana que viene, el mejor argumento de Xavi Pascual contra este tipo de baloncesto está siendo Joel Parra, un auténtico ‘guerrero’ con o sin máscara.

El catalán hizo un excelente encuentro ante el Dubai (91-89) con 10 puntos, seis rebotes, +13 y un gran trabajo defensivo. Y en los tres últimos partidos de Liga Endesa roza el +15 de media (+13 en Madrid, +15 contra el Coviran Granada y +9 en Burgos).

Parra representa el incorformismo y la profesionalidad, una virtud que le permite morir por la camiseta azulgrana al mismo nivel al que lo hacía por la verdinegra en una Penya en la que se formó y triunfó en el primer equipo.

¿Y Cale?

Sin minutos el pasado martes contra los de Jurica Golemac en el Palau, el estadounidense Myles Cale también podría tener protagonismo en la noche de este viernes en el Astroballe.

El ex del Aquila Basket Trento destaca por sus prestaciones físicas y por su defensa, dos aspectos que serán clave si el Barça quiere ampliar la racha de 18 victorias en los 22 partidos disputados tras la destitución de Joan Peñarroya.