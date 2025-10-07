¡Thomas Heurtel reclama más de un millón y medio de euros al Barça!

El Barça abrió 2025 con el 'culebrón' Heurtel, y llega al último trimestre del año con el nombre del base francés, de nuevo, sobre la mesa.

La secretaría técnica de la sección se planteó su regreso a la disciplina azulgrana por la plaga de lesiones que asoló a las posiciones exteriores. Por aquel entonces, Nico Laprovittola ya se había lesionado gravemente su rodilla, y la apuesta por Raul Neto no había salido bien, con otro par de lesiones sufridas por el base brasileño en su corta estancia en el Palau.

Arrancó la temporada en China

Heurtel había arrancado la campaña en el Shenzen Leopards chino, y su buen rendimiento primó por encima del amplio rechazo, a nivel social, que hubiese supuesto su vuelta a un Barça al que intentó traicionar a finales de 2020, para marcharse al Real Madrid, operación que acabó culminando meses después.

Pero cuando en el Barça vieron el amplio rechazo de la afición a la vuelta de Heurtel, desde las instancias más altas del club se acabó desechando su vuelta, cuando el jugador ya volaba junto a su familia hacia El Prat.

Thomas Heurtel, a su llegada al Aerport Barcelona-El Prat / @daniaguila12

Heurtel le reclama al Barça... ¡más de 1,5 millones de euros!

Según adelantó 'Rac 1' y pudo confirmar SPORT, Heurtel ha denunciado al Barça por ese regreso frustrado a la capital catalana en enero, y le reclama 1,6 millones de euros por daños y perjuicios.

La información de la radio catalana desvela que uno de los argumentos en los que se basa el exjugador azulgrana es que, por aquellas fechas, contaba con una oferta de Asvel, con el que finalmente ha acabado firmando para este curso. Según la información, la negociación con el Barça le hizo perder la propuesta gala, y el jugador terminó la campaña en el Leyma Coruña.

Thomas Heurtel, en un partido con Leyma Coruña / ACB Media - Adrián Baúlde

Por su parte, el Barça ha querido dejar claro que no hubo ninguna firma entre las partes, y tal y como aparece en la memoria del club, no hay ninguna provisión prevista para dicho concepto.

La denuncia de Heurtel llegó pocos días después de ese retorno frustrado al Barça, y el caso está en manos de la justicia a la espera de que se celebre el juicio.