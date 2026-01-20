Brizuela y Punter lideran el épico triunfo del Barça ante Dubai

El Barça sufrió más de la cuenta y tuvo que recurrir a la épica para acabar derrotando a Dubai Basket por un ajustado 91-89. Tras tener el partido prácticamente controlado, la reacción visitante en el último cuarto casi acaba en tragedia para los azulgranas. Pero Darío Brizuela, con 25 puntos y la canasta ganadora, resolvió un choque en el que estuvo bien acompañado por Kevin Punter (20), y en el que los catalanes lograron sobrevivir a un inspirado McKinley Wright (29).

El partido arrancó con un emotivo y respetuoso minuto de silencio por el accidente ferroviario de Adamuz. Con Darío Brizuela como gran novedad en el quinteto titular, el escolta donostiarra se apuntó los primeros puntos del Barça (7-7). Empezó algo blando el juego interior azulgrana, con Mfiondu Kabengele y Filip Petrusev castigando en la pintura y obligando a Pascual a pedir el primer tiempo muerto de partido.

Se guardó un emotivo minuto de silencio en el Palau por el accidente ferroviaro de Adamuz / Gorka Urresola

Fue un periodo en el que Kevin Punter, tras 19 tiros consecutivos de campo fallados, rompió la mala racha que atravesaba. Un cuarto en el que el Palau abucheó al exmadridista Dzanan Musa, que volvió a disputar un partido de Euroliga tras casi cuatro meses de ausencia por una grave lesión de rodilla. Y en definitiva, unos 10 minutos iniciales igualados que el cuadro visitante cerró con una ventaja de cuatro tantos (18-22).

Exhibición de Punter en el segundo cuarto

No había ninguna duda de que 'KP' no tardaría muchos partidos en superar su particular bache con el tiro. Y en el segundo cuarto, se desató anotando 13 puntos. Canastas de todos los colores, triples que levantaron al Palau y un parcial de 8-0 en menos de un minuto que desesperó a Jurica Golemac, que no tuvo más remedio que parar el partido.

Llegó a mandar por 11 el Barça (41-30), tras robo y canasta del neoyorquino. Volaban los de Pascual, complementados también por el acierto de Jan Vesely y Joel Parra, y tan solo una canasta de Klemen Prepelic en el último ataque de la primera mitad empañó un brillante periodo (31-19) que permitió al cuadro catalán irse a vestuarios con ocho tantos de ventaja (49-41).

Kevin Punter, ante Dubai Basket / Gorka Urresola

Gran partido de McKinley Wright

Arrancó mejor Dubai el tercer cuarto, llegando a reducir la desventaja a tan solo tres puntos. Los de Emiratos sobrevivían con un superlativo McKinley Wright al que el Barça no lograba detener. Pero los visitantes no tenían suficiente, ya que Brizuela tomó el relevo anotador de Punter, y la 'Mamba Vasca' empezó a picar con ese veneno tan letal que le caracteriza.

McKinley Wright firmó una gran actuación en el Palau / Gorka Urresola

No lograba romper el partido el Barça ante las canastas de Wright. Pero la defensa de Dubai hacía aguas, y tras tres tiros libres de Nico Laprovittola, el conjunto azulgrana entró al asalto final con la máxima ventaja hasta el momento (79-67).

Ni mucho menos tenía ganado el partido el Barça, y en cuanto levantó un poco el pie del acelerador en defensa, Dubai se acercó en el marcador. Tras echar algo de teatro en una personal en ataque de Punter, Aleksa Avramovic puso el 83-78 con un triple que obligó a Pascual a detener el choque a seis minutos y medio para el final.

Apagón azulgrana en el último cuarto

Wright volvía a responder desde el 6,75, y definitivamente, al Barça se le estaba haciendo muy largo el partido. Dwayne Bacon, prácticamente desaparecido en el partido, culminó un parcial de 2-11 para los visitantes con el que igualaron la contienda a 85. A tres minutos para el final, el Barça tan solo había anotado cuatro puntos en el cuarto.

Tornike Shengelia, ante Dubai / Gorka Urresola

El nerviosismo era máximo, y un triple de Bacon hizo que Dubai entrase al último minuto con ventaja (87-88). Brizuela anotó una suspensión providencial, pero a falta de 21 segundos para el bocinazo, Wright, desde la línea de personal, volvió a equilibrar el choque a 89.

La confianza de la pizarra de Pascual recayó en un Brizuela que no decepcionó, anotando una 'bomba' a 2,3 segundos para el final que desató la locura en el Palau. Avramovic hizo agua en su triple, y tras mucho sufrimiento, el triunfo se quedó en el Palau (91-89).