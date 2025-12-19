Comunicado médico sobre la lesión de Clyburn

El Barça ha emitido un comunicado médico sobre la lesión de Will Clyburn, que no pudo seguir en el duelo ante Kosner Baskonia. El estadounidense lideró un ataque blaugrana, pero al finalizarlo pidió directamente el cambio a Xavi Pascual. Algo había notado. Tras salir de pista, se dirigió directamente a los vestuarios y regresó vestido con el chándal del equipo.

"Will Clyburn no volverá a participar en el Barça - Kosner Baskonia por dolor en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Pendiente de pruebas médicas", confirmaba el comunicado culé. Clyburn estaba siendo importante en el partido, con 12 puntos y dos rebotes en 20 minutos de encuentro. El calendario no perdona, por lo que cualquier lesión le dejaría fuera durante varios partidos.