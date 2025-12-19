Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferrero AlcarazBarcelona - BaskoniaJoan GarciaDjokovicDorian YatesFlick VillarealPedriChristensenRamos MingoXabi AlonsoGreg BiffleAlcarazReal Madrid - Sevilla horarioReal Madrid - Sevilla alineacionesNewcastle - ChelseaMercado de FichajesGiorgina mujer TopuriaJorge ReyClasificación LaLigaSorteo Copa del ReyRivales Barça CopaCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

Baloncesto

Comunicado médico sobre la lesión de Clyburn

El estadounidense, después de una acción en ataque, pidió el cambio y se dirigió a los vestuarios

Will Clyburn se retiró del partido ante Baskonia

Will Clyburn se retiró del partido ante Baskonia / Dani Barbeito

Iker Kind

Iker Kind

El Barça ha emitido un comunicado médico sobre la lesión de Will Clyburn, que no pudo seguir en el duelo ante Kosner Baskonia. El estadounidense lideró un ataque blaugrana, pero al finalizarlo pidió directamente el cambio a Xavi Pascual. Algo había notado. Tras salir de pista, se dirigió directamente a los vestuarios y regresó vestido con el chándal del equipo.

"Will Clyburn no volverá a participar en el Barça - Kosner Baskonia por dolor en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Pendiente de pruebas médicas", confirmaba el comunicado culé. Clyburn estaba siendo importante en el partido, con 12 puntos y dos rebotes en 20 minutos de encuentro. El calendario no perdona, por lo que cualquier lesión le dejaría fuera durante varios partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL