Asvel - Barça: horario y dónde ver por TV la 24ª jornada de la Euroliga

Asvel y Barça se enfrentan este viernes 23 de enero en la 24ª jornada de la Euroliga. Tras derrotar a Dubai Basket en el primero de los dos partidos continentales de la semana, Xavi Pascual y sus jugadores buscarán un nuevo triunfo en la competición europea para seguir en la parte alta de la clasificación.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Asvel y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Visitan al colista de Europa

El Barça viaja a Villeurbanne para medirse al colista de la Euroliga. Los de Pierric Poupet ocupan el farolillo rojo de la tabla clasificatoria con únicamente seis triunfos tras las primeras 23 jornadas de competición.

Otra temporada muy lejos de los mejores equipos del continente, y habiendo perdido, de manera voluntaria, a alguna de sus estrellas como Nando de Colo, que pidió terminar la temporada en el competitivo Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius.

Nando de Colo, con el Fenerbahçe / EFE

Reencuentro con Heurtel

Glynn Watson, con 14,3 puntos por partido, es el máximo anotador de los galos en Europa, aunque podría perderse la cita ante el Barça tras haber sido baja por enfermedad en el primer partido de la semana. Además, el conjunto azulgrana se reencontrará con Thomas Heurtel, que promedia 9,8 tantos y 4,5 asistencias por partido.

Por su parte, el Barça dejó atrás el mal trago de la derrota en el último Clásico de Euroliga ante el Real Madrid (81-69), y superó a Dubai Basket por 91-89 en un partido que se les complicó en exceso a los de Pascual tras haber entrado al último cuarto con 12 puntos de ventaja.

Brizuela y Punter, líderes en la victoria ante Dubai

Una noche en la que Darío Brizuela, con 25 puntos, y Kevin Punter, con 20, fueron los máximos anotadores azulgranas. El neoyorquino, con 14,8 tantos por duelo, es el máximo anotador del Barça en Euroliga. En el partido de la primera vuelta, el equipo catalán se impuso por 88-78 en una noche en la que 'KP' se fue hasta los 24 puntos.

Kevin Punter, ante Dubai Basket / Gorka Urresola

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE ASVEL

El partido entre Asvel y Barça de la 24ª jornada de la Euroliga se disputa en el Astroballe este viernes 23 de enero a partir de las 20:45 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Asvel y Barça correspondiente a la 24ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.