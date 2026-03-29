Al Barça le toca ahora reaccionar en la Liga Endesa ante Unicaja

Si el conjunto de Xavi Pascual parece haber remontado el vuelo en la Euroliga con tres victorias consecutivas, la última este viernes en el Palau ante el Estrella Roja, ahora es el turno de volver a la senda de la victoria en la Liga Endesa, donde los azulgrana reciben este domingo al peligroso Unicaja (19.00).

El Barça quiere rehacerse en la competición liguera después de haber perdido en sus dos últimos encuentros ante el Joventut (84-72) y especialmente dolorosa la sufrida ante el Madrid en el Palau (76-95) que le obligan a recomponerse en Liga Endesa, pensando en mantenerse entre el grupo de equipos en puestos de play-off.

Las tres victorias seguidas en la Euroliga son una buena carta de presentación de cara al duelo ante el conjunto malagueño, que será toda una piedra de toque para los blaugrana, y además competidor directo en los puestos de play-off.

El Barça debe aprovechar el buen momento de Satoransky para imponerse a Unicaja / FCB

Igualdad en la clasificación

El equipo de Ibón Navarro se presenta en el Palau con el mismo balance que el Barça (15-8) por lo que el encuentro resulta clave para posicionarse en esos primeros puestos en la clasificación.

No será un rival nada fácil para los blaugrana, que siempre han resultado un rival muy incómodo, y aún queda en el recuerdo la paliza que le dio al Barça en el Palau en el duelo de cuartos de final de la Liga Endesa (59-81) y que acabó con el cuadro azulgrana eliminado en el tercer encuentro.

Willy Hernangómez tendrá trabajo para ayudar al equipo en defensa, con Olek Balcerowski y tratar de aportar en ataque / ACB

Los de Pascual tendrán que estar muy atentos con el jugador más decisivo de los andaluces, Chris Duarte, su máximo anotador en la Liga Endesa con una media de 11,7 puntos y que regresa de una lesión, y también habrá que estar muy atentos a Olek Balcerowski, que llega de realizar un gran encuentro ante la Laguna Tenerife, con 17 puntos y tres rebotes.

A levantar el vuelo

Para Pascual, será una nueva oportunidad para que sus jugadores sigan recuperando la confianza perdida en la racha de derrotas, tanto de Liga Endesa como de Euroliga, y más después de haber recuperado terreno en Europa con sus tres triunfos consecutivos ante Valencia Basket, Anadolu Efes, y la del viernes ante el Estrella Roja.

Los azulgrana son conscientes de la importancia de imponerse a Unicaja pensando en la clasifición de Liga Endesa / FCB

El técnico azulgrana necesita la aportación de todos sus hombres, consciente que para mantener un ritmo alto en defensa, y poder resolver en ataque, todos cuentan, y especialmente los hombres en los que se apoya Pascual como Will Clyburn, uno de los grandes destacados ante el Estrella Roja, un Kevin Punter que trata de salir de una racha menos lucida y el siempre incombustible Tornike Shengelia.

Los blaugrana todavía tienen clavado esa paliza en el Palau de cuartos de final, y seguro que habrá un poco más de motivación para superara los andaluces en el Palau después de hacerlo en Málaga en el arranque de la temporada (77-83).