El Madrid se confió y el Bàsquet Girona se quedó al borde de la remontada

El Real Madrid enlazó su décima consecutiva en la Liga Endesa con un trabajado triunfo por 93-95 en Fontajau contra el Bàsquet Girona para cerrar un mes de marzo casi perfecto, con ocho triunfos en nueve partidos entre la competición doméstica y la Euroliga. Y eso que le pudo costar caro un exceso de confianza cuando mandaba por 76-85 a 4:04 del final.

Bàsquet Girona - Real Madrid (baloncesto, Liga Endesa), 28/03/2026 LIGA ENDESA GIR 93 95 RMA Alineaciones BÀSQUET GIRONA, 93 (13+23+24+33): Derek Needham (17), Otis Livingston (24), Mindaugas Susinskas, Sergi Martínez (1), Martinas Geben (12) -cinco inicial-, Pep Busquets (11), Mark Hughes (4), Pepe Vildoza (10), Nikola Maric (9), Khory Rosembert (5) y Guillem Ferrando. REAL MADRID, 95 (22+15+29+29): Théo Maledon (12), David Krämer, Mario Hezonja (19), Chuma Okeke (6), Walter Tavares (6) -cinco inicial-, Trey Lyles (16), Andrés Feliz (17), Usman Garuba (4), Alberto Abalde (6), Gabriele Procida (9) y Alex Len.

Mario Hezonja con 19 puntos pese a su triste 2/9 en triples (a veces le cuesta buscar otras opciones cuando no le entran desde el perímetro), Feliz con 17 más siete rebotes y el talentoso Trey Lyles con 16 puntos sostuvieron al equipo de Sergio Scariolo. El técnico italiano dio descanso a Facundo Campazzo, a Gaby Deck y a Sergio Llull en una nueva muestra de profundidad de plantilla.

El punto negativo de la temporada sigue estando en la posición de escolta. El alemán David Krämer sigue desaprovechando oportunidades y este sábado ni siquiera lo intentó. En los casi 10 minutos que estuvo sobre el parket de Fontajau falló el único tiro de dos que intentó y ni siquiera se levantó desde el triple.

Con 24 puntos de Livingston y 17 de Needham, el equipo que dirige Moncho Fernández compitió de tú a tú y nunca perdió la cara al partido, ni cuando perdía por 68-79 a 7:17 del final, ni cuando lo hacía por un 76-85 que parecía definitivo a falta de 4:27. De hecho, con 93-95 (Abalde falló el primer tiro libre y anotó el segundo) tuvo una última posesión a tres segundos del final que se saldó con una pérdida de Needham.

Mientras en Madrid algunos se están tragando sus críticas hacia Scariolo con papel de lija, el cuadro blanco está cada vez más cerca de asegurar la primera plaza liguera y es tercero en la Euroliga con 21 victorias, las mismas que Olympiacos y a una sola del líder, el Fenerbahçe de Jasikevicius. "Ladran, luego cabalgamos", que decía Don Quijote y ahora bien podría hacer suyo el exseleccionador.

Martinas Geben, entre Garuba y Lyles / EFE

La primera parte fue una sucesión de parciales, del 0-5 visitante al 7-0 local y a un 0-8 visitante que cerró Abalde desde el triple (13-22 al final del primer cuarto). Los locales, con tan solo diez jugadores del primer equipo, acosaban la falta de rotación y un pésimo 1/8 en triples al que reaccionaron con dos seguidos de Needham y un nuevo parcial de 7-0 (21-22).

La respuesta blanca vino nuevamente en forma de parcial, un doloroso 9-0 que lideró el plástico Lyles, imparable cuando tiene el día y juega motivado (21-31). ¿Y cómo acabó el segundo cuarto? Pues con otra buena serie gerundense que llegó esta vez a los mandos de Livigston para irse a los vestuarios a un solo punto (36-37).

Livingston enlazó dos triples seguidos para irse a 16 puntos y dar la vuelta al marcador (42-40), pero Mario Hezonja mostró todo su poderío con una buena serie anotadora para distanciar otra vez a los suyos con su decimoquinto punto (48-53). Se le unieron Maledon y Lyles en un Madrid que carburaba y se marchaba por 55-66 con sendos triples de Feliz y Procida (55-66).

El Madrid se escapó hasta los 12 puntos con un 71-83, pero un último arreón catalán desde el orgullo y una cierta relajación visitante situaron el duelo en un 85-87 a 1:39 del final con una canasta de tres de Needham. El Bàsquet Girona creyó con los triples de Livingston a falta de 15 segundos (90-91) y de Busquets a falta de cuatro (93-94), pero el tiro libre de Abalde y el último ataque sin tiempo local pusieron el epílogo (93-95).