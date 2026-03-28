Ibón Navarro le echa un capote a Xavi Pascual previo a su duelo liguero

Barça y Unicaja protagonizarán este domingo (19.00h.) en un encuentro eléctrico con dos equipos en lucha por quedar lo más alto posible en la fase regular de la Liga Endesa, con ambos conjuntos compartiendo el mismo record (15-8) y con el recuerdo de la paliza de los malagueños en el Palau en los cuartos de final de la pasada temporada.

Aunque ahora, todo es diferente. Los blaugrana se impusieron en Málaga y los de Ibón Navarro les quieren devolver la moneda en el Palau, donde los azulgrana tratan de romper una racha de dos derrotas consecutivas ante Joventut y Madrid, y no pueden permitirse otro desliz en el Palau. El técnico de Unicaja, Ibón Navarro, resaltó el trabajo que está realizando Pascual después de coger el equipo con la temporada ya rodada.

“Tácticamente es un técnico con una riqueza muy grande. El tema está en que él necesita tener jugadores que encajen en ese sistema. Ahora mismo, seguramente no tenga el perfil de jugadores perfecto para él, y aún así es capaz de sacar muchísimo rendimiento al equipo que tiene”, dijo Navarro.

El técnico del Unicaja se deshizo en elogios al técnico del Barça por la labor que está realizando con el equipo / UNICAJA

"Entrenador top europeo"

“Mucha gente habla de su filosofía defensiva, pero, insisto, es el mejor equipo en porcentajes de tiro, el segundo mejor en triples, el segundo mejor en tiros de dos… y con un entrenador que tiene el estatus para gestionar y maniobrar un equipo con jugadores de la talla de Will Clyburn, de Kevin Punter, de Toko Shengelia… es un entrenador de máximo nivel europeo”.

Para Navarro, “el Barça es un equipo que a medida que vaya recuperando jugadores, volverá a alcanzar su potencial máximo, que es altísimo. Está peleando con nosotros por intentar subir todo lo posible en la clasificación, y también lo hace por meterse en puestos de playoff en la Euroliga. Es un conjunto de máximo nivel”, ha añadido el técnico.

Ambos conjuntos vivirán un duelo eléctrico en lucha por ganar posiciones en la clasificación de la Liga Endesa / ACB

Sobre los azulgrana, dijo que “ha sufrido mucho con lesiones de jugadores importantes que todavía no están ni siquiera disponibles. Tiene los mejores porcentajes de tiro de la Liga Endesa, defensivamente está muy organizado, con ideas muy claras. Ha recuperado un jugador que para mí es clave en su sistema, que es Toko Shengelia, y además a muy buen nivel.

"Sumando los tres partidos en esta semana, van cogiendo otra vez ritmo de competición bueno, y para ellos es diferencial, no por el juego sino también por su mentalidad. Vamos a ver si van añadiendo a Juan Núñez, que afortunadamente parece que va saliendo de sus lesiones”, finalizó el entrenador de Unicaja.