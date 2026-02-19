Así silenció Brizuela a los críticos con su altura: "Dijeron que no llegaría a nada"

Darío Brizuela (San Sebastián, 1994) sigue exhibiendo su madurez deportiva en su año III vistiendo la camiseta del Barça. El escolta donostiarra fichó por el club azulgrana a pocos meses de cumplir 29 años en una trayectoria cocinada a fuego, pero que ha acabado dando sus frutos.

Brizuela se fue forjando a un ritmo decidido, pero con algunas etapas que el gran público quizás ha olvidado. Se recuerda a la 'Mamba Vasca' con las camisetas de Estudiantes y Unicaja, pero en la campaña 2014-2015, los madrileños le cedieron al Peñas Huescas de la antigua Leb Oro. Brizuela parecía no tener sitio en la Liga Endesa.

"¡Hasta los 25 años me dijeron que midiendo 1,88 no podía jugar de escolta en la élite! Me lo tomé siempre como un reto, pero si nunca he creido que podría llegar a este nivel ha sido por la cantidad de veces que me lo habían dicho. Siempre me decían que si no jugaba al base no llegaría a nada y después no me dejaban jugar de base porque no la pasaba. Yo veía ahí una dificultad muy grande, pero fui haciéndome un hueco", admite el '8' azulgrana.

Darío Brizuela, en su etapa en el Movistar Estudiantes / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

La evolución en su juego

"También es cierto que el baloncesto ha evolucionado a una dinámica que me favorece. El hecho de jugar con gente pequeña, con mucha velocidad y con dos pequeños generadores me ha abierto un abanico de posibilidades y yo también lo he aprovechado para desarrollar mi juego en esa dirección y ofensivamente ser muy bueno para que aún con mis deficiencias físicas, vamos a entrecomillarlo, pueda estar en pista y ser peligroso. Entonces, se me ha abierto una posibilidad y he trabajado mucho para aprovecharlo", comentó Brizuela en una entrevista con SPORT que se publicará este próximo 20 de febrero.

Una posición, la de base, que Brizuela tuvo que ocupar en varias ocasiones la temporada pasada ante la plaga de lesiones que sufrió el Barça bajo las órdenes de Joan Peñarroya. Con Nico Laprovittola y Juan Núñez fuera de combate, el donostiarra fue el mejor aliado de Tomas Satoransky. Una presencia, en el '1', que trasladó a Brizuela al baloncesto formativo y a los recuerdos cuando aquel chaval de Donostia daba sus primeros pasos con el baloncesto.

Joan Peñarroya, junto a Darío Brizuela y Tomas Satoransky / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Los intentos de ponerlo de base

"Hasta cadete jugaba de base. Después, jugaba en un club muy pequeño, era de los más altos y jugaba de 2-3... Cuando llegué a Estudiantes me intentaron poner de base el primer año en junior, pero me rompí el pie y apenas jugué dos meses, estuve todo el año fuera. Después tuve un entrenador, Mariano de Pablos, muy conocido en el mundo del baloncesto, que me puso de base con Juancho (Hernangómez) y me fue muy bien. Él insistió al club en que tenía que ser base, pero no le hicieron caso y bueno, al final no me tampoco me ha ido mal, ¿eh?. Pero a mí siempre me ha gustado jugar de base y siempre tuve en la cabeza que en algunos momentos me tocaría.

Brizuela comparte muchas similitudes con 'Lapro'. Pero es cierto que el argentino, que en su etapa en el Barça ha sido más escolta que base, suele ser un recurso para sus últimos entrenadores en esa posición de '1' por encima del '8' azulgrana. "A mí me han utilizado siempre como un ejecutor y nunca he tenido que pensar por el equipo. A mí se me ha dicho, esta jugada es para ti. Entonces, me costó mucho la transición a tener que pensar por el equipo. En Málaga tuve una época en la que jugué de base y recuerdo que Luis Casimiro me ayudó muchísimo, en una época que Alberto (Díaz) estaba lesionado, Jaime Fernández estaba lesionado y ahí fue la primera vez que se me abrió esto de tener que pensar y decidir por los demás, y de darte cuenta de que tienes un compañero que no está tocando el balón... Ahí fue de las primeras veces que dije, bueno, aquí hay mucho trabajo que hacer, pero digamos que no encuentro el equilibrio entre pensar por el equipo y seguir siendo agresivo en ataque.

Laprovittola y Brizuela, en un Barça - Unicaja / ACB Photo - Sara Gordon

Ahora, y consolidado como uno de los mejores exteriores del baloncesto nacional, Brizuela vive con la voluntad de dejar un legado en el Barça tal y como hizo en Estudiantes y Unicaja. La Copa del Rey de Valencia se presenta como una excelente oportunidad para alzar su primer título con el equipo azulgrana.