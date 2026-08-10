Un Barça en cuadro para iniciar la pretemporada

El nuevo proyecto del basket blaugrana arrancará el próximo 24 de agosto en las instalaciones del Barça, aunque lo hará con media plantilla ausente debido a la Ventana FIBA establecida para los últimos días del mes, justo en el inicio de la pretemporada de los equipos europeos.

Eso significa que el equipo azulgrana se presentará a esa primera jornada de revisiones médicas y primer contacto físico con varias de las nuevas incorporaciones, pero también contará con ausencias notables, cuatro de ellos recién llegados además de los dos que ya continuan de las últimas temporadas, Joel Parra y Darío Brizuela.

Los dos españoles se incorporan esa semana a la selección española para disputar dos encuentros más de la clasificación para el Mundial de Qatar, concretamente ante Portugal, el viernes 28 de agosto en Zaragoza, y el lunes, 31 en Atenas, ante Grecia. Una vez finalicen esos dos partidos, se unirán al grupo a partir del martes, 1 de septiembre

Joel Parra jugará con España antes de reincorporarse al Barça / FEB

Cuatro fichajes, ausentes

Cuatro de los ‘nuevos’ de cara al próximo año, tampoco estarán en el primer día del cuarso 2026-27. Dos de ellos, lo harán con sus selecciones para la clasificación para el Mundial y otros dos, lo harán en el clasificatorio para el Eurobasket, aunque todos en las mismas fechas de la Ventana FIBA.

El polaco Olek Balcerowski, procedente del Unicaja de Málaga, jugará con su país el 27 de agosto ante Israel, mientras que el 30 de agosto lo harán en casa ante Alemania. Por su parte, el finlandés Olivier Nkamhoua también ha sido convocado por su país, y tendrá también dos compromisos, el primero en casa ante Suecia, también el 27, mientras que el segundo le llevará a Estonia, el domingo 30.

Olek Balcerowski jugará con Polonia antes de estrenarse con el Barça / FIBA

Para otras dos incorporaciones del Barça, será su primera presencia con sus selecciones. El inglés Tosan Evbuomwan hará su debut con al equipo de Reino Unido en su lucha para clasificarse de cara al próximo Eurobasket. Jugará partidos ante Suiza el día 27 y seguirá el partiodo ante Eslovaquia, el 30.

Debut con Bulgaria

También debutara por primera vez con Bulgaria el estadounidense Umoja Gibson, cosa que le permitirá no ocupar plaza de ex tracomunitario en el Barça. Gibson hará su debut el próximo día 30 ante Rumanía.

Aleksander Sekulic delegará en sus ayudantes para el estreno del equipo el día 24 / FCB

Tampoco estará el nuevo entrenador, Aleksander Sekulic que está al frente de la selección de Eslovenia, y por tanto se perderá la primera semana de trabajo como técnico del Barça, una tarea que dejará a sus ayudantes en su ausencia.

Al igual que el resto de internacionales, Sekulic arrancará el martes, 1 de septiembre poco antes de marchar a Encamp (Andorra) dónde el equipo realizará un stage en el que está previsto realizar un partido amistoso de pretemporada ante el MoraBanc Andorra, el 6 de septiembre, antes de volverse a cruzar en la Lliga Catalana unos días después.