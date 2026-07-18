Así fue el duro camino de Umoja Gibson hasta el Barça

El Barça ha puesto la directa esta semana anunciando hasta cinco de los nueve fichajes que llevará a cabo de cara a la próxima temporada. Olivier Nkamhoua, Justin Robinson, Josh Nebo, Umoja Gibson y Agus Ubal se unen a Juan Núñez, Kevin Punter, Darío Brizuela, Joel Parra y Tornike Shengelia, que estarán a disposición de Aleksander Sekulic.

El anuncio de la contratación del esloveno como nuevo entrenador del Barça se demorará unos días y tocará esperar a inicios de la próxima semana. Un 'retraso' que en ningún caso afecta a su desembarco en el Palau y que está confirmado tanto por parte del club como de su representante, que compartió en sus redes sociales una foto de su cliente acabando de repasar el contrato con el que será su nuevo equipo.

El agente de Aleksander Sekulic publicó una imagen del contrato / @obradfimic

Los que quedan por llegar

La plantilla azulgrana va tomando forma, y tan solo queda anunciar las llegadas de Stanley Umude y Tyrese Martin como nuevos aleros del equipo, y luego resolver la carpeta de los pívots. Ante la frustrada llegada de Moses Wright, la secretaría técnica sigue sondeando cuál es la mejor opción para acompañar a Nebo en la pintura, sin descuidar tampoco la llegada de un tercer '5' que complete la posición. 'SPORT' ya explicó unos días que en la sección hay un músculo económico importante para poder acometer la llegada de un pívot que marque diferencias.

Volviendo a los fichajes, el nombre menos conocido hasta el momento para el gran público es el de Umoja Gibson. El jugador, nacido en Waco, Texas, hace 28 años, aterriza en la capital catalana en plena madurez física y deportiva, y después de haber ido labrando una carrera en la que terminar en uno de los mejores equipos del baloncesto continental podía parecer una utopía pocos años atrás.

Seis años universitarios y unos registros históricos con el triple

La carrera en el baloncesto universitario de Gibson fue atípica en cuanto a la duración. Si cada jugador, por norma general, puede estar cuatro años, el nuevo base azulgrana estuvo seis. En su primera campaña, una inoportuna lesión (fractura de pierna) tan solo le permitió jugar dos partidos, pero recibió una 'medical redshirt' con la que pudo conservar una temporada adicional. Además, la temporada afectada por el covid (2020-21), todos los jugadores recibieron por parte de la NCAA un año más de elegibilidad. Fueron tres universidades diferentes (North Texas, Oklahoma y DePaul), y un total de 428 triples que en su día, le convirtieron en el 15º máximo triplista de la División I de la NCAA, en la que compiten los talentos más prometedores del baloncesto americano.

Umoja Gibson, en su etapa en la Universidad de DePaul / DePaul Blue Demons

Progresión meteórica en el baloncesto europeo

El lanzamiento exterior ha sido una de las grandes virtudes que siempre le ha acompañado. Sin ir más lejos, este último curso en las filas del Cedevita Olimpija, Gibson promedió 15,9 puntos con un 37,8% de acierto desde el 6,75 en la Eurocup. Antes de llegar a la capital eslovena, el estadounidense cruzó el Atlántico de la mano del Göttingen alemán (23-24) y el curso posterior militó en el Spartak Subotica serbio, con el que compitió en la Liga Adriática.

Gibson viene de echar la puerta abajo esta última campaña, siendo el noveno jugador con mayor media anotadora en la Eurocup. En la segunda competición continental ha exhibido sus virtudes: es un '1' eléctrico, con un manejo del balón y unos fundamentos excepcionales, con la capacidad para generarse sus propios tiros, ya sea desde más allá del triple o terminando con bandejas en canasta. Su baja estatura (1,82 metros) puede jugar en su contra en defensa, pero ser un dolor de cabeza en ataque para su rival. La intensidad siempre le acompaña en ambos lados de las pista, y su energía debe ayudar al equipo en pista cuando las fuerzas escaseen. A veces retiene en exceso el balón, si bien es cierto que en el Cedevita era el líder absoluto del equipo, en una situación que cambiará en el Barça. Gibson aspira a ser un jugador importante, con puntos en sus manos, y a ser uno de los preferidos de la afición por la espectacularidad de algunas de sus acciones.

Umoja Gibson, en un partido con el Cedevita Olimpija / Eurocup

Aspira a contar con nacionalidad búlgara y no contar como jugador extracomunitario

Hasta el momento, Robinson, Martin y Gibson ocupan plaza de extracomunitario de cara a la próxima temporada. Gibson cuenta con pasaporte búlgaro, pero hasta que no debute en partido oficial con la selección, no ocupará plaza de comunitario en las competiciones ACB. Se espera que el próximo 30 de agosto juegue partido internacional ante Rumania para que deje de ser 'extra'.